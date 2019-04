Temptationwatch, aflevering 12: Zien we daar een spatje entertainment aan de horizon? Nee hoor!

De crème de la crème van de reality-tv garandeert drama, beesterij en decadentie, dus laat de spierballen rollen, de billen schudden en het verstand zachtjes inslapen. Omdat we onze hersencellen niet graag voor niets zien afsterven, bieden we tekst en uitleg bij uw favoriete guilty pleasure.

Het is natuurlijk al langer geweten: naar dit programma kijken voor enige intellectuele stimulatie staat gelijk aan uzelf door de woestijn slepen op zoek naar een gletsjer om uw tong aan vast te plakken. Om maar te zeggen, mocht u tóch een kruimel niet-geheel-breinloze entertainment vinden, is dat hoogstwaarschijnlijk een fata morgana.

Het tergend trieste aan deze editie is dat er überhaupt géén entertainment te vinden is; de kandidaten zijn ongeveer zo braaf en flets als een randstedelijk grasperkje, en even interessant als kijken naar hoe dat gras aan het groeien is. Het is zelfs zó'n benarde situatie dat zelfs massale vreemdganerij in de laatste aflevering dit debacle niet zou goedmaken - we hebben ons al té hard verveeld om nog vergiffenis te schenken aan de 'Temptation Island'-goden. Laat dit format maar eens veertig dagen door een woestijn dwalen om flink te bezinnen.

Ook onze goede vriend Sidney zal vermoedelijk eenzaam en alleen in de woestijn eindigen als hij zo doorgaat, want hij weet nog steeds van geen ophouden wat betreft het publieke vernederen van zijn vriendin Demi. Intussen weten we dus - afgaand op Sidneys commentaren - dat ze nauwelijks van haar luie krent komt, haar eigen neuscorrectie niet betaald heeft, en dat ze niet genoeg bijdraagt in hun gezamenlijke spaarpot. Wij zouden die oer-fitnessboy overigens al ettelijke etmalen geleden bij het grof vuil gezet hebben. Onderwijl maakt hij zichzelf nog even populair door wéér stoelen in het zwembad te keilen. Gezelligheid troef!

Heikki balanceert nog steeds op de rand van de afgrond, want door Milou'slosbandige gedrag neigt hij steeds meer naar zijn eeuwige vlam Ayleen. Bij het ochtendlijk feestje sluipt die laatste trouwens naar Heikki's kamer, die lustig ligt te knorren in zijn bedje. Onze favo inbreekster druipt verslagen af en vraagt zich af wat ze moet doen. In het andere resort is ook Danicio ten einde raad: hij dringt binnen in Rodanya's kamer. Die laatste heeft haar vriend Morgan overigens aangemoedigd om meer "de verleiding aan te gaan," maar zodra hij dat doet, is ze razend en wil ze hem niet echt terugzien. Wie begrijpt dat mens eigenlijk nog? Wij buffelen liever elke dag een bord verlepte lasagna met onbedoeld schimmelige kaas dan ooit te moeten spreken tegen een schepsel met zo'n labyrintisch brein.

Ondertussen zijn de dates zoals gebruikelijk weer volstrekt spanningsloos en is er meer abjecte miserie dan entertainment te zien; we zien met andere woorden vooral wat dit programma eerder al een ethisch twijfelachtig product maakte (het liefdesverdriet), terwijl de exorbitante uitspattingen - die 'Temptation Island' tot Vlaanderens populairste guilty pleasure bombardeerden - volledig achterwege blijven.

Wat er ook van zij, in de volgende aflevering krijgt Sidney te zien hoe Demi en Gaetan naar elkaar toe groeien - dat gaat toch nog een béétje vonken geven. Misschien.