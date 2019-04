Humo's Molmeter: hoe verdacht is elke finalist?

Vlaanderen huilt. Gisteren moesten we afscheid nemen van de leukste molkandidaat ooit. Maar hoezeer we Joeri de winst ook gunden, het leven gaat door. Wat we ons vooral afvroegen: zijn de kandidaten opeens voorzichtig geworden, zo vlak voor de finale? Nog nooit werd er zo weinig opvallend gemold. Humo’s Molmeter weet het ook niet meer.