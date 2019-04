Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

Laatste kans om te kijken op Netflix

Voor we kijken naar de nieuwkomers: er verdwijnen ook enkele titels uit de catalogus van Netflix. Wil je iets zien van deze lijst? Dan wordt het snel naar de zetel rennen!

30 april: ‘Verliefd op Ibiza’ (1 seizoen), ‘Oldboy’, ‘Only God Forgives’, ‘Kill List’ en ‘Children of Men’.

En binnenkort nieuw op Netflix:

Knock Down the House

Waar gaat het over: Documentaire die de campagne van Alexandria Ocasio-Cortez (‘AOC’) volgt, het jongst verkozen congreslid ooit in de VS.

Doet denken aan: Campagnevideo’s van politieke partijen, maar dan veel beter gemaakt.

Waarom kijken: Ocasio-Cortez is superpopulair, mede door haar fantastisch gebruik van sociale media. Ze doet sowieso ooit een gooi naar het presidentschap.

Waarom skippen: Het is minder spectaculair dan ‘House of Cards’ en je kent bovendien het einde al.

Te bekijken vanaf 1 mei.

Loving Pablo

Waar gaat het over: Het leven van drugsbaron Pablo Escobar, ooit de grootste producent van cocaïne met miljarden dollars op zijn bankrekening en een levensstijl waar zelfs Michael Jackson (nog meer) bij verbleekt.

Doet denken aan: ‘Narcos’, ‘Paradise Lost’, ‘Blow’, ‘The Infiltrator’.

Waarom kijken: Koppel-in-het-echt Javier Bardem en Penélope Cruz spelen de hoofdrollen, dus er zou toch wat magie moeten zijn.

Waarom skippen: Iedereen kent ondertussen wel al het verhaal van Escobar...

Te bekijken vanaf 1 mei.

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Waar gaat het over: Het levensverhaal van Ted Bundy, de beruchte Amerikaanse seriemoordenaar die niet alleen faam verwierf met z’n ruim dertig moorden, maar ook door z’n looks.

Doet denken aan: ‘Zodiac’, ‘Se7en’, ‘Mindhunter’, ‘Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes’.

Waarom kijken: Tieneridool Zac Efron speelt Bundy en doet dat naar verluidt héél goed.

Waarom skippen: Bij de moorden van Bundy kwamen altijd liters bloed kijken, dus wees gewaarschuwd.

Te bekijken vanaf 3 mei.

The Last Summer

Waar gaat het over: Romcom over tieners die op zoek gaan naar zichzelf voor ze naar de universiteit vertrekken.

Doet denken aan: ‘To All the Boys I've Loved Before’, ‘The Kissing Booth’, ‘Set It Up’.

Waarom kijken: Als de zomer in België nog even op zich laat wachten, dan kan je hem hier toch al op tv bekijken.

Waarom skippen: Omdat je romantiek en lachen haat!

Te bekijken vanaf 3 mei.

Dumplin’

Waar gaat het over: Het mollige meisje Willowdean neemt uit protest deel aan een schoonheidswedstrijd.

Doet denken aan: ‘Beautiful’, ‘Whip It!’, ‘Miss Firecracker’.

Waarom kijken: Met Jennifer Aniston en muziek van Dolly Parton!

Waarom skippen: Ergens voelt de film aan als gemaakt om een paar checkboxen af te vinken.

Te bekijken vanaf 3 mei.

The 100 – seizoen 6

Waar gaat het over: In een postapocalyptische toekomst worden honderd personen terug naar onze verlaten aarde gestuurd om te kijken of ze weer levensvatbaar is. In seizoen 6 moeten de overblijvers op zoek naar een nieuwe planeet na een gigantische bomexplosie.

Doet denken aan: ‘Elysium’, ‘The Walking Dead’, ‘Defiance’, ‘Falling Skies’.

Waarom kijken: De serie blijft succesvol, want er komt nog een zevende seizoen aan. De reden? Het verhaal blijft vernieuwen.

Waarom skippen: De verhaallijnen voor veel karakters raken wel wat op.

Te bekijken vanaf 6 mei.

Lucifer – seizoen 4

Waar gaat het over: Lucifer Morningstar, CEO van de hel, verveelt zich in de onderwereld en trekt naar L.A. om met de politie tegenthe bad guys te vechten.

Doet denken aan: ‘Gotham’, ‘The Flash’, ‘Supernatural’, ‘The Young Pope’.

Waarom kijken: Tom Ellis is al seizoenen lang geweldig als de duivel himself.

Waarom skippen: De serie is oorspronkelijk van Fox, maar dat zette na drie seizoenen een punt achter de reeks wegens ‘dalende kijkcijfers’. Afwachten wat de Netflix-reboot doet...

Te bekijken vanaf 8 mei.

The Society – seizoen 1

Waar gaat het over: Dramareeks over een groep tieners die in een kopie van hun thuisstadje belandt, maar dan zonder volwassenen.

Doet denken aan: ‘Riverdale’, ‘The Leftovers’, ‘Gossip Girl’, ‘13 Reasons Why’.

Waarom kijken: Van de hand van Christopher Keyser, die vroeger ‘Party of Five’ maakte.

Waarom skippen: Het voelt aan als gemaakt voor een heel brede doelgroep, waardoor oudere kijkers misschien wat op hun honger blijven zitten.

Te bekijken vanaf 10 mei.