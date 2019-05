Wat met Marvel na 'Avengers: Endgame'?

Terwijl 'Avengers: Endgame' record na record doet sneuvelen, vragen fans van het superheldengenre zich ongetwijfeld af: wat nu? De film vormt immers het sluitstuk van meer dan een decennium Marvel-films. Een kleine paniekaanval is echter overbodig: geen haar op het kalende hoofd van Marvel-baas Kevin Feige dat eraan denkt om de meest winstgevende franchise in de filmgeschiedenis in de koelkast te stoppen.

Hoewel het lot van verschillende Marvel-helden beslecht werd in 'Avengers: Endgame', staan hun vervangers klaar om zich in het strijdgewoel te mengen. Nadat Disney eerder de rechten voor Spider-Man had teruggekocht van Sony, is ook de overname van Fox afgerond. Het is bijgevolg niet ondenkbaar dat de X-Men en Fantastic Four geïntegreerd worden in het Avengers-universum.

Een knokpartij tussen pakweg Wolverine en Black Panther is dus perfect mogelijk, al zien we in de nabije toekomst geen dergelijke confrontatie. Wat wél in de Marvel-pijplijn zit, lijsten we hieronder op in een chronologisch overzicht.

Dark Phoenix

Sophie Turner - die van 'Game of Thrones' - wurmt zich weer in de rol van mutant Jean Grey, de rol die ze in 2016 heeft overgenomen van Famke Janssen in 'X-Men: Apocalypse'. Nu krijgt het personage een eigen film, waarin haar evolutie van superheld naar booswicht in beeld wordt gebracht. Naast Turner keren ook Jennifer Lawrence, Michael Fassbender en James McAvoy - respectievelijk als Mystique, Magneto en Professor X - terug naar de franchise. Antagonist van dienst is Jessica Chastain.

Gezien de samensmelting van Disney en Fox bestaat de kans dat Marvel zijn kans schoon ziet om het volledige X-Men-universum met de grond gelijk te maken om met een propere lei te kunnen beginnen. Of 'Dark Phoenix' die functie zal vervullen, is tot op heden louter speculatie. De prent komt begin juni in de zalen.

Spider-Man: Far From Home

Enkele maanden geleden kreeg Sony het aan de stok met Marvel - de twee delen de rechten op Spider-Man - toen ze een trailer loste voor 'Spider-Man: Far From Home'. Spoiler alert uiteraard, aangezien we Spidey in 'Avengers: Infinity Wars' tot stof herleid zagen door de vingerknip van Thanos.

Dat gezegd zijnde, kruipt Tom Holland weer in de huid van Peter Parker, die al slingerend de wereld vrijwaart van deugnieten met boosaardige bedoelingen. Die functie wordt in 'Far From Home' ingevuld door Jake Gyllenhaal, die superschurk Mysterio vertolkt. Fun fact: Gyllenhaal deed ooit zelf auditie om Spider-Man te worden, maar moest destijds het onderspit delven tegen Toby Maguire. Vanaf begin juli in de zalen!

The New Mutants

Een nieuwe lading mutanten doet zijn intrede in 'The New Mutants'. De dagen van Halle Berry, Hugh Jackman en Patrick Stewart lijken in een ver verleden te liggen als we zien welke broekjes worden aangevoerd om die leegte te vullen.

We herkennen onder anderen Maisie Williams ('Game of Thrones'), Charlie Heaton ('Stranger Things'), Henry Zaga ('13 Reasons Why') en Anya Taylor-Joy uit 'Split'. Marvel gaat in deze prent opnieuw flexibel met de genregrenzen om, want 'The New Mutants' lijkt tegen horror aan te schurken. Of dat gevoel gegrond is, komen we in augustus te weten.

Gambit

Met 'Gambit' blijven we in hetzelfde universum als dat van de X-Men. Gambit heeft een mutatie waardoor hij voorwerpen - voornamelijk speelkaarten - kan voorzien van explosieve krachten. Het personage kwam al 'ns piepen in 'X-Men Origins: Wolverine' en werd toen vertolkt door Taylor Kitsch. Die zou echter vervangen worden door Channing Tatum.

De productie loopt echter niet van een leien dakje. Die had in 2015 moeten beginnen, maar meerdere regisseurs - onder wie Gore Verbinski - gaven er de brui aan nog voor de opnames van start gingen. De studio is bijgevolg op zoek naar een nieuwe regisseur, waardoor de releasedatum steeds wordt uitgesteld. Momenteel staat de film gepland voor maart 2020, maar dat is onder voorbehoud.

In de categorie 'Aangekondigd maar nog weinig over bekend':

Driemaal hoezee: Black Widow krijgt eindelijk haar eigen film. Gezien de gebeurtenissen in 'Avengers: Endgame' gaat het waarschijnlijk om een prequel. Daar kunnen we perfect mee leven, aangezien we in de zes Marvel-films waarin Black Widow te zien was, weinig te weten zijn gekomen over haar levenswandel. Scarlett Johansson neemt opnieuw de rol op zich.

Ook 'Black Panther' krijgt een vervolg. Ryan Coogler zette zijn krabbel om de prent te regisseren. Hoewel de originele cast nog aan het onderhandelen is, nemen we aan dat de belangrijkste personages nog steeds van de partij zullen zijn. Marvel-baas Kevin Feige gaf ook aan dat spin-offs een mogelijkheid zijn. Daarvoor zou richting Shuri, het geniale jongere zusje van de Black Panther, of generaal Okoye gekeken worden.

En dan hebben we nog de derde 'Guardians of the Galaxy', een project dat in woelig water kwam nadat regisseur James Gunn ontslagen was wegens enkele tweets. Acht maanden en een hele hetze later werd Gunn opnieuw gecontacteerd. Intussen had die echter getekend voor de sequel van 'Suicide Squad' , waardoor 'Guardians of the Galaxy III' - oorspronkelijk gepland voor 2020 - op de lange baan is geschoven.