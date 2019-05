Humo's Molmeter: het spel is uit, de mol is ontmaskerd!

Tijdens dit buitengewoon spannende seizoen was Humo’s Molmeter negen weken lang je baken in de duisternis. Nu is het tijd om terug te kijken en de hand in eigen boezem te steken: waar hadden we het bij het rechte eind, en waar wist de mol zelfs ons in de luren te leggen? Humo’s Molmeter legt voor één keer zichzelf onder de loep.

Aflevering één

‘Ze beweert niet goed te zijn in liegen, maar dat is precies wat een leugenaar zou zeggen.’

Eerlijk is eerlijk, tijdens de eerste aflevering wist Elisabet zelf nog niet eens dat ze dit seizoen de sleutelrol zou mogen vervullen. Toch is het opvallend dat de mol dit jaar meer dan ooit een briljant actrice was, en dat we nu juist aan haar leugenachtige vaardigheden twijfelden.

Aflevering twee

‘In het ziekenhuis waar ze werkt is ze blijkbaar nog nooit een oorarts tegengekomen.’

In de tweede aflevering was de mol zich voor het eerst bewust van haar taak, en met de ogen van nu ging ze er direct met gestrekt been in. Waar ze kon interpreteerde ze alles verkeerd, gooide ze blokkentorens om of vertraagde ze de groep met haar gezever.

Aflevering drie

‘Zonder klagen kwam Elisabet de nacht door en verdiende ze €500.’

Waar onze wenkbrauwen zich eerder fronsten, bleek Elisabet toch niet zo’n verwend prinsesje als we dachten. Ze bleek, wanneer ze daar zin in had, een uitstekende kandidaat te zijn, en onze verdenking zakte onmiddellijk weer weg.

Aflevering vier

‘Elisabet was weer eens met het verkeerde been uit bed gestapt.’

Waar Joeri, zouden er nu verkiezingen worden uitgeschreven, waarschijnlijk tot premier zou worden verkozen, ontwikkelde Elisabet zich in de loop van de reeks tot een uitermate ongeliefde molkandidaat. Op de sociale media werd ze langzamerhand steeds minder populair door haar gekonkel en voortdurende emotionele manipulatie. Wat een vervelend mens, dachten ook wij, hopen dat ze niet wint!

Aflevering vijf

‘Als er één gelegenheid ongeschikt is om een landkaart te verliezen, dan is het in de Vietnamese rimboe omringd door sluipschutters. Elisabet speelde het klaar.’

Met de kennis van nu is het overduidelijk: Elisabet klungelde meer en opvallender dan eender welke andere kandidaat. En nog wilde het kwartje niet vallen: Elisabet bleef onder de radar van de Molmeter.

Aflevering zes

‘Langzaam probeert Elisabet haar gunfactor weer wat op te krikken, een missie die vermoedelijk op een deceptie uit zal lopen.’

Het belangrijkste wapen van de mol dit seizoen: emotie. Elisabet weende, panikeerde en juichte wat af, waardoor ze telkens de ergste verdenking van haar schouders wist te vegen. Ze was echter steeds prominenter aanwezig bij mislukte opdrachten, en zelfs haar tranen konden haar op een gegeven moment niet meer helpen.

Aflevering zeven

‘Kunnen we er nog omheen? Er moet wel iets heel geks gebeuren wil Elisabet niet de mol zijn.’

We hadden beet, en wel vlak voor de finale! Tijdens de zevende afleveringen wist Elisabet duizenden euro’s uit de pot te spelen, en de rode lampen van Humo’s Molmeter begonnen oververhit te raken. De mol was bovengronds gekomen, en wij hadden haar recht op de kop geslagen! Dit kon haast niet meer misgaan.

Aflevering acht

‘Zou Elisabet de Molmeter van vorige week gelezen hebben?’

Met de eindstreep gebeurde er iets opzienbarends: het charme-offensief van de mol begon ten langen leste zijn vruchten af te werpen. Elisabet was nog altijd geen schoolvoorbeeld van een aimabele kandidate, maar toch merkten zelfs wij dat we in de loop der afleveringen meer en aan haar gehecht waren geraakt. De stelligheid van de week ervoor verdween als sneeuw voor de zon, en de Molmeter zette uiteindelijk zijn geld toch op Axel. Hij ging er in de laatste aflevering uiteindelijk met het prijzengeld vandoor, en Elisabet liet ons achter met gemengde gevoelens: een restje ergernis, zelfs een lichte ontroering, maar vooral: grenzeloze bewondering voor haar grandioze spel. Petje af, Elisabet!