Filmfestival MOOOV bekroont 'Widow of Silence' met prijs Beste Film

Gisterenavond gaf de internationale jury van het MOOOV-festival unaniem ‘Widow of Silence’, een Indiase film over een moslima die verzeild raakt in het politieke conflict in Kashmir, de CANVAS-award voor beste film. Negen films maakten kans op de award.

Praveen Morchhales drama vertelt het verhaal van Aasiya, maar het kon tegelijk het verhaal zijn van één van de duizenden andere vrouwen in de Kashmirregio. Zeven jaar geleden werd haar man ontvoerd door de veiligheidsdiensten, en de kans dat hij overleden is, is reëel. Sinds de onafhankelijkheid van India in 1947 heerst er nog altijd oorlog in Kashmir waar islamitische separatisten deel willen worden van Pakistan. In die situatie moet Aasiya de overlijdensakte van haar man zien te verkrijgen om financieel rond te komen, maar door kafkaiaanse adminstratie en corruptie belandt ze al snel in absurdistische situaties.

De jury bekroonde de film naar eigen zeggen ‘vanwege het verhaal, dat op subtiele wijze de harde realiteit van een conflictregio vastlegt en dit balanceert met de stille wanhoop, humor en poëtisch commentaar van zijn personages.’

‘Widow of silence’ won eveneens de Behind The Scenes Award, een prijs uitgereikt door een jury van gedetineerden van de gevangenis van Merksplas.