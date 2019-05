Vrees niet, 'Game of Thrones'-fans: spin-offs are coming!

Het einde van de populairste televisiereeks aller tijden is stilaan in zicht. Fans hoeven echter niet te wanhopen: HBO is druk bezig met die nakende leemte op te vullen. Maar liefst vijf (!) mogelijke spin-offs zouden in de steigers staan, als we schrijver George R.R. Martin mogen geloven.

Overigens onze excuses aan die laatste voor ons veelvuldige gebruik van het woord ‘spin-off’: de schrijver geeft de voorkeur aan ‘successor shows’, maar bij Humo noemen we een kat een kat. Geruchten over die opvolgshows doen al jaren de ronde. In een recente blogpost geeft Martin echter een flinke draai aan de geruchtenmolen door te bevestigen dat HBO vijf mogelijke verhaallijnen probeert uit te werken tot een volwaardige serie.

Gezien de massieve omvang van het universum dat George R.R. Martin heeft gecreëerd in zijn boeken – ‘Game of Thrones’ gebruikt slechts een fractie van de verhaallijnen – zijn de mogelijkheden eindeloos. Hoewel officiële aankondigingen van HBO tot dusver achterwege bleven, hint de schrijver in diezelfde blogpost naar enkele concrete spin-offs.

The Long Night

Vorige week zagen we – spoiler alert – hoe Arya Stark haar dolk tussen de ribben van The Night King plantte. Daarmee kwam een abrupt einde aan de opmars van de White Walkers, die in tegenstelling tot de belangrijke functie die ze vervullen in het verhaal, relatief weinig aan bod kwamen.

Veel vragen over de mysterieuze wezens bleven onbeantwoord, wat een interessante piste voor een spin-off vormt. Dat moet ook HBO gedacht hebben, want eind dit jaar starten de opnames van een serie waaraan George R.R. Martin in zijn blog knipogend refereert als ‘de show die ik niet ‘the longest night’ mag noemen’.

Welke naam het dier dan wel zal krijgen, is niet bekend. De goede verstaander snapt echter dat de show zal draaien rond de oorsprong van de White Walkers, zo’n 10.000 jaar voor de gebeurtenissen die ‘Game of Thrones’ in beeld brengt. Wie zich het eerste seizoen van ‘Game of Thrones’ nog voor de geest kan halen, herinnert zich wellicht de scène in Brans slaapkamer waarin een oude vrouw al breiend het lugubere verhaal van ‘The Long Night’ uit de doeken doet.

Zo'n prequel zou scenaristen de ruimte bieden om in de geschiedenis van de White Walkers en The Night King te duiken en veel vragen de wereld uit te helpen. Eén kanttekening: wie klaagde over de duisternis in ‘The Battle of Winterfell’, kan dan maar beter aan de instellingen van zijn televisie prutsen.

Fire & Blood

‘Misschien moeten sommigen onder jullie een exemplaar van ‘Fire & blood’ oppikken en met eigen theorieën komen.’ Naast een marketingpraatje voor zijn meest recente boek is deze zin uit zijn blog ook een hint naar een mogelijke spin-off.

‘Fire & Blood’ schetst de roemrijke geschiedenis van de Targaryen-dynastie, die wellicht een vervolg krijgt wanneer Daenarys of Jon Snow, van wie we inmiddels weten dat hij eigenlijk Aegon Targaryen is, op de Iron Throne belandt.

De meest logische gok die wij durven te wagen, is dat die show zou draaien rond Aerys Targaryen, de sloeber die dankzij verschillende generaties van incest gaandeweg zijn gezond verstand verloor en uiteindelijk in de rug gespietst werd door Jaime Lannister.

Zo’n spin-off zou meerdere voordelen hebben. De kijker kent verschillende populaire personages al uit ‘Game of Thrones’. Pakweg Jaime en Tywin Lannister zouden een prominente rol hebben in zo’n scenario, maar ook Ned Stark en Robert Baratheon zouden een terugkeer naar de franchise kunnen maken.

Als HBO er niet in slaagt om de respectievelijke acteurs daar warm voor te maken, kunnen ze ook teruggrijpen naar andere periodes uit het Targaryen-tijdperk. In dat geval komen we onvermijdelijk bij draken terecht, meer bepaald toen Aegon Targaryan de zeven koninkrijken van Westeros wist te verenigen met behulp van zijn vuurspuwende bondgenoten.

Het blijft echter pure speculatie, aangezien HBO de lippen stijf op elkaar houdt.

Blijven over…

… drie spin-offs waarvan niks – maar dan ook niks – bekend is. De blogpost van George R.R. Martin heeft het over ‘drie shows die mooie vooruitgang boeken, en twee die nog in een scriptfase zitten’. Waar bovenstaande nog binnen de categorie ‘berekend giswerk’ valt, begint hier de wilde speculatie. Daar gaan we ons niet aan wagen, maar we verwijzen u graag door naar de talloze fansites en internetfora waar de baldadigste theorieën circuleren.

Waar we wél zeker van zijn, is dat de ‘Game of Thrones’-fan enig geduld zal mogen oefenen. HBO wil maar wat graag de koe tot de laatste druppel uitmelken, op voorwaarde dat de betaalzender zijn hoge kwaliteitsstandaard kan behouden. En dat kost tijd, en vooral veel geld.

Hoewel de kijkcijfers van het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ alle records van de tabellen vegen, doen de productiekosten dat ook. Seizoen 8 zal zo’n 80 miljoen euro gekost hebben, het viervoudige van wat ‘Green Book’, de Oscarlaureaat van dit jaar, gekost heeft. HBO mag dan wel een mastodont van een zender zijn, de diepte van hun zakken is niet eindeloos.