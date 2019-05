'Game of Thrones', aflevering 4 recap: 'De Laatste Oorlog wordt, godzijdank, rond de middag uitgevochten'

Stof uw bontmantel af, blink uw zwaard op en vergrijp u aan een familielid naar keuze, want ‘Game of Thrones’ is terug! Voor de allerlaatste keer kunnen we ons vergapen aan de wreedheden van Westeros, eindelijk komen we te weten hoe het afloopt met Jon, Dany en co. Humo ruilde de IJzeren Troon van de hoofdredacteur voor een Pluchen Sofa, en zorgt de komende weken telkens voor een terugblik. Met vandaag - full spoilers! - aflevering 4: ‘The Last of the Starks'

Vorige week waren we nog met z’n allen getuige van het gebrekkigste tactische plan sinds dat van RSC Anderlecht: Dothraki-cavalerie die een gewisse dood tegemoet werd gestuurd! Draken die maar één keer om het halfuur vuur konden spuwen! Een superslechterik die zich jaren had voorbereid maar wel met één prikje tot een poel water werd herleid! Gelukkig viel er ook goed nieuws te rapen. Nadat ‘t hele White Walker-gebeuren herleid was tot wat het altijd was geweest - bijzaak - was er weer tijd voor de essentie van ‘Game of Thrones’: de aanhoudende pogingen van de adellijke dames en heren van Westeros om zo snel mogelijk een cyanidepil in elkaars Fristi te droppen.

Maar eerst, feest! Nadat alle boogschutters uit de vorige aflevering hun doel hadden gemist, schoot Cupido zijn pijlen af: goed voor een studentikoos avondje op z’n ‘Game of Thrones’. Pod ‘Tripod’ Payne had meteen prijs. Het minnespel tussen Jaime en Brienne zag eruit als de eerste stapjes van twee kleine pinguïns. Tormund was alweer goed voor de Oneliner Van De Week (‘wie van jullie lafbekken heeft er in mijn broek gescheten?’), maar voelde zijn hart intussen kraken als de aan stukken gereten driemasters van Dany’s vloot. Idem voor Gendry: door Arya afgewezen als een brexit-voorstel van Theresa May! Sansa liet nog eens zien hoeveel ze van Cersei geleerd heeft: in een zwart gewaad, met een goed gevulde beker wijn in de hand, stuurde ze een roedel hoeren af op de mannen die ze later nog wenste te gebruiken. Maar The Hound had enkel trek in zijn emmer bier en de afgehakte kop van zijn broer. Al snel trok hij zuidwaarts, met Arya in zijn zog: twee door het leven gepokte en gemazelde krijgers, klaar voor een laatste strijd.

De Idioot Van De Week - een wisselbeker die bij hem een permanent plekje op de schouw heeft gevonden - is wederom Jon Snow, een man met het inschattingsvermogen van een kolibrie. Ondanks de smeekbede van tante Dany vertikte hij het om zijn afkomst te verzwijgen voor zijn zussen, met alle politieke gevolgen van dien. Sansa en Dany keken sowieso al naar elkaar als Antwerp- en Beerschot-supporters die na een match moeten carpoolen: het duurde welgeteld vijf minuten voor Sansa het geheim aan Tyrion had doorverteld. Die zit terug aan de drank (hoera!) en vond, stilzwijgend, dat Jon een wijze heerser zou zijn. Maar hoeveel is een koning waard in Westeros als hij niet weet wanneer te spreken en wanneer te zwijgen, waar onwrikbaar te zijn en waar compromissen te sluiten? Hodor ware een betere keuze geweest: die zei minder domme dingen.

Jons hond Ghost - niet eens een krabje achter de oren waard - was niet de enige die na Winterfells party night werd achtergelaten als een gebruikt rubbertje. Welke rol heeft Bronn nog te vervullen? Hebben we definitief afscheid genomen van Sam en Gilly? En zal Tormund ooit nog zijn reuzinnentiet vinden? Geen tijd om erover na te denken, want al snel trok iedereen z’n jetpack aan om naar King’s Landing te racen, waar Cersei - een slechterik kouder dan ijs én scherper dan Valyriaans staal - stilaan door ‘r wijnvoorraad heen zit.

En toen begon het! Net wanneer je dacht in een tussenaflevering te zijn beland, was het daar: één moment dat onverwachter was dan de hele Slag om Winterfell! Een schicht uit het niets die onverbiddelijk doel trof: de snoeiharde goal van Vincent Kompany tegen Leicester City! Excuseer, ik bedoel: de vernietigende pijl van Euron Greyjoy die Rhaegal in het kolkende zeewater deed neerstorten. Of dacht u dat Qyburns ballista zómaar in het introfilmpje was opgenomen? Cersei, goed in vorm, heeft er heel haar vloot én haar paleis mee bewapend. Nog een paar meesterlijke zetten later zag het er plots niet meer zo goed uit voor Dany: haar vloot was gedecimeerd, haar trouwste medestander onthoofd en ‘r zelfbeheersing stond op ‘Temptation’-Sidney-niveau - het totale dieptepunt! Hoe zal zij handelen?

Het is tijd, zo dicht tegen het einde dat je de assen van King’s Landing al kan rúíken, om enkele voorspellinkjes te doen. Wie sterft? The Hound en Arya zijn niet van plan om levend naar Winterfell terug te keren: hij zal strijdend ten onder gaan met zijn broer, zij heeft nog één naam van haar lijst te schrappen. Zou het niet mooi zijn als zij de Night King én Cersei uit de weg zou ruimen? Anders is er altijd nog Jaime: hij weet, als het meest moreel grijze personage van de show - de beruchte Kingslayer - dat hij geen happy end verdient en lijkt zich samen met zijn zus in de afgrond te willen storten. Varys is zo slim geweest om zich tegen Dolle Dany uit te spreken: die leeft ook niet meer lang. Misschien dat Sansa, veilig weggestopt in Winterfell, wel een verdiende eindoverwinnaar zou zijn. En ik blijf erbij: het laatste oh shit-moment dat de makers ons beloofden, zal er komen wanneer Dany ‘dracarys’ zegt tegen Jon. Al zal hij, zijn meesterlijke tactische brein indachtig, wellicht gewoon denken dat zij z’n barbecue wil aansteken.

Eén ding is zeker: de Grote Oorlog is achter de rug, de Laatste Oorlog is aangebroken - een epische bedoening die, godzijdank, gewoon rond de middag wordt uitgevochten.