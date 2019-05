Krijg hier een exclusief voorsmaakje van William Boeva's 'Game of Thrones'-comedyshow

De duurste, meest gehypte en bloederigste serie ooit loopt op zijn einde. In afwachting van de vlammenzee die Daenerys (waarschijnlijk) richting Jon zal werpen, recapituleert volbloed fantasyfan William Boeva nog een laatste keer de talloze onthoofdingen, veldslagen en incestueuze verhoudingen in een heerlijke stand-upcomedyshow. Die is vanaf vandaag op Telenet Play te vinden, en Humolezers kunnen nu al een stukje meegenieten van hoe Boeva genadeloos ‘Game of Thrones’-personages roast.

'William Boeva GoT Comedy Special' is nu te zien op Play en Play More

HUMO Je wijdde een volledige showcase aan Game of Thrones. Met 73 afleveringen, meer dan 75 uren zendtijd en honderden personages lijkt het me geen evidente klus.

Boeva «Dat was inderdaad niet zo gemakkelijk. Ten eerste omdat er effectief veel materie is. Ten tweede kan je die showcase niet echt gaan uitproberen. Je hebt nooit een publiek in de zaal waarvan iedereen 'Game of Thrones' heeft gezien. Dus dat was een beetje een wilde gok soms. ‘Oké, ik vind dit grappig’, en dan hopen dat het zal werken.

»Ik heb een roast gemaakt van de voornaamste figuren in de hoop om het zo in een vorm te kunnen gieten. Op die manier heb ik toch wat dingen kunnen schrappen. Die ene persoon die je in het tweede seizoen op de achtergrond ziet op de derde rij kent toch niemand meer. En de personages zijn ook wel dankbaar, er zit bijna geen enkel personage in die alleen maar goed heeft gedaan. »

HUMO Zijn de ambigue personages wat de serie zo boeiend maakt voor jou?

Boeva «Ja. En wat het voor mij ook zo interessant maakt, is dat op eender welk moment alles volledig kan omkeren. In de vierde aflevering kwam Euron plots de hoek om. Je verwacht niets, en ineens wordt een draak neergeschoten. Miljaar! Die had ik niet zien aankomen. Dat vind ik er zo leuk aan. Je kunt tijdens het kijken niet even op je gsm zitten want dan heb je sowieso iets gemist.»

HUMO Wat vind je van het seizoen tot nu toe?

Boeva «Ik vind het best wel oké. De eerste twee afleveringen kwamen wat traag op gang, en aflevering drie vond ik vooral een heel dubbele aflevering. Langs de ene kant was het grote gevecht eindelijk daar, maar langs de andere kant dacht ik ‘dat was het dan of wat?’. De grote climax was uiteindelijk wel heel cool. Iedereen had een gigantisch gevecht verwacht tussen Jon Snow en de Night King, maar wil je echt een gevecht van twintig minuten waarvan je weet dat Jon Snow er sowieso niet zal sterven? Ik vond het echt wel een verrassing hoe de Night King uiteindelijk doodging.»

HUMO Onze recensent noemde The Long Night ‘Een regelrechte anticlimax, een grote tegenvaller, een sof van jewelste'.

Boeva «Ik kon hem ergens wel begrijpen, ja. Het was ook niet wat ik verwacht had dat het zou zijn, maar ik vond het daarom niet per se slecht. Het was geen anticlimax. Ik vind het wel jammer dat de Night King dood is en dat het nu weer om de iron throne gaat. Ergens hoop ik dat er toch nog een white walker is. Het gevecht met de zombies vind ik stiekem net iets cooler dan het gevecht om de troon. Nu, er was geen enkel moment in de vorige aflevering waarop ik ze echt miste.»

HUMO De vraag van één miljoen: wie zal op de troon eindigen?

Boeva «Ik kan niet goed inschatten wat er zal gebeuren, maar ik denk niet dat Daenerys op de troon zal zitten. Die blinde razernij in haar zal haar niet ten goede komen: ik denk dat ze zal sterven. Het zal ook niet Jon Snow zijn. Wie er wel de troon zal krijgen, weet ik niet zo goed. Ergens hoop ik op Sansa. En Tyrion Lannister zou ik heel tof vinden, maar ik kan me niet inbeelden dat hij het zal worden.»

HUMO: Stel, je bent scenarist. Je kan één personage afmaken op gelijk welke manier. Wie sterft, en hoe?

Boeva «Ik ga voor Cersei. Die moét echt een pijnlijke dood sterven. In een gevecht met Sansa. Die twee moeten strijden, en uiteindelijk moet Cersei het loodje leggen (Inmiddels beslisten scenaristen Weiss en Benioff er anders over, n.v.d.r.). Wat ik heel fijn vind, is dat er zo veel krachtige vrouwen in de serie zijn. En vooral: als twee mannen vechten, dan denk je ‘oh shit’. Maar als twee vrouwen ruzie maken: ‘holy shit, da’s nog twintig keer erger!’. Die gunnen elkaar het daglicht in de ogen niet. Ik vind dat graaf.»