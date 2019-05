Van dierengeweld tot exhibitionisme: Game of Thrones staat niet alleen in zijn koffieblunder

Joligheid en memes bij de vleet deze week toen alerte kijkers ontdekten hoe Daenerys even haar Dornish wijn ingeruild leek te hebben voor verse koffie. Vol ongeloof verbaasden fans zich over hoe honderden medewerkers zo’n blunder over het hoofd zagen. HBO bekende inmiddels dat het om een fout ging en zal de koffie wegmonteren. Andere producties lieten hun euvels dan weer lekker staan. Een overzichtje.

1. Edward Zwick, The Last Samurai (2004): een welgemikte trap in het klokkenspel

'The Last Samurai' was om verschillende redenen geen hoogvlieger: Tom Cruise acteert slechter dan ooit tevoren, de plot bulkt van de clichés en na de release debatteerden critici over het blankeheldennarratief waaraan de film zich zou schuldig maken. Wat Edward Zwicks langspeler alsnog de moeite maakt? Een toegewijde figurant blijft opvallend goed in zijn rol nadat Cruise' ros hem in de ballen schopt. Van een knap staaltje acteerwerk gesproken!

2. Rod Daniel, Teen Wolf (1985): 5 seconds of fame voor exhibitionist

Ondanks Michael J. Fox’s glansrol als tiener slash weerwolf, is het alwéér een figurant die met alle aandacht gaat lopen in 'Teen Wolf'. Die zag zijn kans schoon om zijn jongeheer een plaatsje op het grote doek te geven. Deze scène is wellicht één van de meest bediscussieerde flaters uit de filmgeschiedenis: zwabbert de figurant doelbewust zijn zwaard uit zijn broek of is het een onschuldige vrouw van wie de rits het begaf? Wij zijn de crewleden in ieder geval dankbaar dat ze deze prachtscène behielden in de montagecel.

3. Alfred Hitchcock, North By Northwest (1959): helderziende snotaap

Zelfs grootmeesters als Sir Alfred Hitchcock lieten weleens een steekje vallen. Geen idee hoe luid de werkelijke knal was, maar deze jongen had er na enkele oefenscènes waarschijnlijk genoeg van en stak alvast beide vingers in zijn oren. Slim gezien: tinnitus is geen lachertje. Toch moeten we toegeven dat deze knaap het verrassingseffect van het geloste schot flink verknalde.

4. Michael Gottlieb, Mr. Nanny (1993): ongeoorloofd dierengeweld

Eerlijk gezegd weten we nog altijd niet of deze scène een accidentje was of niet. Er viel sowieso al moeilijk een touw vast te knopen aan 'Mr. Nanny' en de film zelf valt niet anders te beschrijven dan een gruwelijke lijdensweg. In deze scène waagt de bronstige nanny zich aan een ritje op zijn motor. De aandachtige kijker ziet evenwel hoe op de achtergrond een man zomaar een hond in het water kiepert. Tot op de dag van vandaag weten we niet hoe het de schattige viervoeter vergaan is.

5. Ridley Scott, The Gladiator (2000): het summum van nonchalance

103 miljoen dollar budget, een topregisseur en een team van geschiedkundigen die de historische nauwkeurigheid in de gaten hielden. Toch sloeg deze awardwinnende klassieker erin om crewleden in een witte t-shirt in beeld te brengen, een gasfles naar boven te toveren en Romeinen van hedendaags schoeisel te voorzien. Hoeveel mensen dommelden in vredesnaam in?