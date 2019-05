25 jaar 'Pulp Fiction' in 25 weetjes

Exact 25 jaar geleden, op 12 mei 1994, ging Quentin Tarantino ’s ‘Pulp Fiction’ in première: een meesterwerk tjokvol fucks, drugs en iconische oneliners. We hebben de film na een kwarteeuw nog steeds niet helemaal ontcijferd, maar presenteren u 25 zaken die we wél weten. Van Kurt Cobain over gestolen wagens tot het dodelijke gevaar van een toiletbezoek.

1. Quentin Tarantino debuteerde in 1992 als regisseur met de succesfilm ‘Reservoir Dogs’. Daarna vloog hij naar Amsterdam, waar hij drie maand in een appartementje zonder faxmachine of telefoon verbleef, en schreef er aan een eerste versie van ‘Pulp Fiction’. Geen wonder dat het personage Vince Vega (John Travolta) in de uiteindelijke film maar blijft doordrammen over Amsterdam.

2. Tarantino kwam uit Amsterdam terug met meer dan 500 pagina’s. Redacteur Linda Chen moest zijn kladwerk opkuisen. Geen gemakkelijke taak, aldus Chen in Vanity Fair: ‘Zijn handschrift was onleesbaar en hij maakte om de haverklap grammaticale fouten. Als ik hem op die fouten wees, vroeg hij of ik ze erin wilde laten: hij vond ze leuk!’

3. ‘Pulp Fiction’ was een koopje. Tarantino maakte de film met slechts 8 miljoen dollar, waarvan 5 miljoen naar de acteurs ging. ‘Speed’, ook uit 1994, heeft 30 miljoen dollar gekost en ‘Forrest Gump’, die andere blockbuster uit dat jaar, zelfs 55 miljoen.

4. Bruce Willis kreeg naar verluidt 5 miljoen dollar voor zijn rol in ‘Die Hard’. Hoe heeft Tarantino met zo’n klein budget dan toch een steracteur weten te strikken? Willis bleek een megafan van ‘Reservoir Dogs’ en wilde dolgraag met Tarantino werken, zelfs al leverde hem dat een kleine cheque op.

5. De hoofdrol aan John Travolta geven, was een gedurfde zet. Travolta was destijds een has-been, nog maar vaag bekend door zijn oude rollen in de dansfilms ‘Grease’ en ‘Saturday Night Fever’. Maar ondanks tegenstand van hogerop, heeft Tarantino voor Travolta gevochten. Hij kreeg gelijk: Travolta rijfde een Oscarnominatie binnen en werd in één klap weer hip in Hollywood. Tarantino heeft hem daar slechts een schamele 150.000 dollar voor moeten betalen.

6. Nog meer controverse! De casting werd bemoeilijkt door die beruchte verkrachtingsscène, inclusief een seksslaaf genaamd ‘The Gimp’, in de sm-kelder van Zed. Acteur Max Julien had toegezegd voor de rol van Marsellus Wallace maar weigerde om slachtoffer van een verkrachting te spelen. Julien moest daarom plaats maken voor Ving Rhames.

7. Tarantino wilde oorspronkelijk ‘My Sharona’ van The Knack gebruiken tijdens de verkrachtingsscène bij Zed: ‘Ik dacht: dit is té grappig om niet te gebruiken.’ Maar The Knack weigerde, wat Tarantino als volgt verklaarde: ‘Blijkbaar zat er een Born Again Christianin de band.’ Tarantino opteerde uiteindelijk voor ‘Comanche’ van The Revels.

8. Ook Uma Thurman had moeite met de anale verkrachting en The Gimp. Maar Tarantino wilde koste wat het kost Thurman voor de rol van Mia Wallace, zelfs al hadden Halle Berry, Meg Ryan, Daryl Hannah en Michelle Pfeiffer auditie gedaan. Hij heeft zelfs het volledige script voorgelezen aan Thurman via de telefoon. Thurman speelde een kleine 10 jaar later de hoofdrol in ‘Kill Bill’.

9. Zaten ook tussen de kandidaten om Mia Wallace te vertolken: Julia Louis-Dreyfus, die weigerde omdat ze het te druk had met ‘Seinfeld’, en Jennifer Aniston die ‘Pulp Fiction’ liet liggen voor ‘Friends’.

10. Volgens Courtney Love had Tarantino de rol van het drugsdealende koppel Lance en Jody aan haar en Kurt Cobain aangeboden, maar Cobain zag dat niet zitten. Tarantino ontkent dit en claimt dat hij Cobain nooit heeft ontmoet. Er was wél een wederzijds respect: Cobain bedankte Tarantino in de credits van ‘In Utero’ en Tarantino vermeldde vervolgens Cobain in de liner notes van de soundtrack.

11. Wie denkt de Bijbel te kennen na het zien van ‘Pulp Fiction’ is eraan voor de moeite. De speech die Jules (Samuel L. Jackson) afsteekt net voor hij iemand neerknalt, staat níét in de Bijbel, in tegenstelling tot wat Jules in de film claimt. Slechts twee regels uit de film overlappen met vers 25:17 uit het boek Ezekiel: ‘I will execute great vengeance on them with furious rebukes; and they shall know that I am the Lord, when I lay my vengeance upon them.’

11. Tarantino schudde de tijdlijn van het verhaal stevig door elkaar. De chronologisch laatste scène van de film wordt middenin getoond, wanneer Butch (Bruce Willis) en z’n meisje Fabienne op de motor wegrijden. Het allereerste geluid van de film is het ronkende geluid van diezelfde motor.

12. Telkens wanneer Vincent Vega naar het kleinste kamertje gaat, loopt er iets grondig mis. Hij zit op de pot tijdens Mia Wallace’s overdosis en tijdens de overval in het restaurant, en Butch knalt hem neer na zijn allerlaatste toiletbezoek.

13. Christopher Walken doet maar in één scène mee, maar laat toch een grote indruk na. Hij steekt een minutenlange, hilarische monoloog af over een uurwerk: ‘I hid this uncomfortable hunk of metal up my ass for two years.’ Volgens typiste Linda Chen dronk Walken tabascosaus tussen de takes door, zodat hij genoeg speeksel zou hebben om de speech steeds opnieuw te kunnen debiteren.

14. Het woord ‘fuck’ valt 265 keer. Ter vergelijking: ‘The Big Lebowski’ telt 260 fucks, ‘Reservoir Dogs’ 269 en ‘The Wolf of Wall Street’ een verbijsterende 569.

15. In de beroemde overdosisscène ramt Vincent Vega een adrenalinespuit in de borst van Mia Wallace. In werkelijkheid trok Travolta de naald úít de borst van Thurman en liet Tarantino de beelden omgekeerd afspelen.

16. Onbeantwoorde vragen (1): wie heeft Vincent Vega’s wagen bekrast? Vega steekt een tirade af over de ‘chicken shit’ die zijn Chevrolet Chevelle Malibu heeft ‘gefuckt’, maar de dader wordt niet gevat. Pas jaren later gaf Tarantino in een interview toe dat Butch de schuldige was.

17. De kersrode Chevelle Malibu was eigenlijk de wagen van Tarantino zelf. De auto werd gestolen van de filmset in 1994. In 2013, 19 jaar later, werd de Chevy teruggevonden. De eigenaar had hem gekocht zonder te weten dat de auto was gestolen: hij wist niet eens wie Quentin Tarantino was.

18. De portefeuille van Jules, waarop in koeien van letters ‘Bad Motherfucker’ staat, was oorspronkelijk ook van Tarantino. Een verwijzing naar de theme song van ‘Shaft’.

19. Deze easter egg al gespot? In de end credits wordt het personage van acteur Robert Ruth vermeld als ‘Coffee Shop’. In de film vraagt overvaller Ringo (Tim Roth) al schreeuwend aan de manager van de koffieshop: ‘Are you gonna be a hero?’ Waarop de manager: ‘No, I’m just a coffee shop…’

20. Onbeantwoorde vragen (2). Jules Winnfield en Vincent Vega doden zodat ze een koffer aan Marcellus Wallace kunnen afleveren. Maar de werkelijke inhoud van de koffer – te openen met de duivelse cijfercode ‘666’ – wordt nooit getoond. Sommige gokken op de diamanten uit ‘Reservoir Dogs’, anderen op het gouden kostuum van Elvis uit ‘True Romance’. Tarantino weigert een antwoord te geven: ‘Het is wat het publiek wil dat het is.’

21. ‘Pulp Fiction’ leverde in het openingsweekend al 9 miljoen op, méér dus dan de totale kostprijs. Volgens Box Office Mojo zou ‘Pulp Fiction’ ondertussen al meer dan 210 miljoen hebben opgeleverd.

22. De film werd in allerlei lijstjes met beste films aller tijden opgenomen – ook in de onze, opgesteld door Humo’s filmjournalist (es) - en scoort 8,9 op 10 op IMDB.

23. ‘Pulp Fiction’ leverde zeven Oscarnominaties op, waarvan slechts één werd verzilverd, in de categorie best original screenplay. Tarantino won die samen met z’n co-schrijver Roger Avary, maar omdat hij hemin het verleden al meermaals bij de neus had genomen, zinde Avary op wraak. Hij betaalde een cameraman 500 dollar opdat hij even zou stoppen met filmen nét wanneer Quentin Tarantino als winnaar in beeld zou komen. En jawel, in de video van de uitreiking wordt het beeld zwart rond de 57ste seconde, waarna de camera’s niet Tarantino’s maar wel Avary’s weg naar het podium vastleggen.

24. ‘Pulp Fiction’ heeft nooit een vervolg gekregen, ondanks het succes. Tarantino heeft overwogen om een prequel te maken over Vincent Vega, maar zette daar niet mee door omdat John Travolta te oud was geworden voor de rol.

25. Niet erg: Tarantino lanceert dit jaar nog zijn nieuwe film ‘Once Upon a Time in Hollywood’ met Brad Pitt, Al Pacino en Leonardo DiCaprio. In afwachting zetten we ‘Pulp Fiction’ nog eens op om wijsheid op te doen. ‘That’s when you know you’ve found somebody special. When you can just shut the fuck up for a minute and comfortably enjoy the silence.’