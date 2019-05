Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

Aan het aftellen tot de zomervakantie? Je kalender krijgt er vandaag enkele nieuwe data bij om in het rood te omcirkelen want Netflix lost opnieuw tal van nieuwe films en series. Dit zijn onze tips om in een horizontale houding te bekijken!

Laatste kans om te kijken op Netflix

11 mei: ‘Deals, Wheels and Steals’ (1 seizoen), ‘Changing Faces’ (1 seizoen), ‘41 Dogs in My Home’ en ‘Ainsley Eats the Streets’.

12 mei: ‘Sebastian Maniscalco: Aren’t You Embarrassed?’ en ‘Steve Jobs: The Lost Interview’.

14 mei: ‘The Layover’ (1 seizoen), ‘Fear Thy Neighbor’ (1 seizoen) en ‘Escape to the Country Collection’ (1 seizoen).

21 mei: ‘Squeamish!’ (1 seizoen), ‘Storage Wars: Northern Treasures’ (1 seizoen) en ‘The Traffickers’.

22 mei: ‘Grand Designs’ (4 seizoenen).

En binnenkort nieuw op Netflix:

Wine Country

Waar gaat het over: Een groep fifty-something vriendinnen trekt naar Napa Valley voor een wijntrip. Eenmaal dat de alcohol in het lijf zit, komen oude spanningen boven en wordt iedereen iets té eerlijk.

Doet denken aan: ‘Sideways’, ‘A Good Year’, ‘A Walk in the Clouds’.

Waarom kijken: Mensen op het scherm die drinken geeft jou een goed excuus om ook een fles open te trekken.

Waarom skippen: Je kijkt vooral Netflix op het werk en drinken tijdens de uren mag niet van je baas.

Nu te bekijken

Easy (seizoen 3)

Waar gaat het over: Een op-en-top dramedy over mensen in Chicago en hun problemen. Het derde en laatste seizoen van deze reeks van Joe Swanberg, ook de ontdekker van Lena Dunham en Greta Gerwig genoemd.

Doet denken aan: ‘Master Of None’, ‘Grace and Frankie’, ‘Shameless’.

Waarom kijken: Onder andere Orlando Bloom, Emily Ratajkowski enDave Franco duiken op in de reeks.

Waarom skippen: Het is een reeks met veel personages. Vijf minuten niet opletten en je kan niet meer volgen. Gsm-grijpers wees gewaarschuwd!

Nu te bekijken

Good Sam

Waar gaat het over: Een weldoener laat in New York tassen vol geld achter. Waarom? Dat wil een journaliste ook weten.

Doet denken aan: ‘Notting Hill’, ‘One Fine Day’.

Waarom kijken: De hoofdrol is voor de geweldige Tiya Sircar, die al kleinere rollen speelde in ‘The Good Place’, ‘Supergirl’, ‘Alex Inc.’ en ‘Master Of None’.

Waarom skippen: Gebaseerd op het gelijknamige boek van Dete Meserve. Wie graag leest start dus misschien best daar?

Te bekijken vanaf 16 mei.

The Rain (seizoen 2)

Waar gaat het over: De zoektocht naar antwoorden na de dodelijke zonsvloed blijft duren. Seizoen twee van deze Deense serie brengt enkele nieuwe twists.

Doet denken aan: ‘Dark’, ‘The Mist’, ‘Jericho’.

Waarom kijken: Fans van seizoen 1 moeten we niet meer overtuigen. De rest heeft ongelijk.

Waarom skippen: Ik. Kan. Geen. Deens. Meer. Horen!

Te bekijken vanaf 17 mei.

Wanda Sykes: Not Normal

Waar gaat het over : De nieuwe comedyspecial van Wanda Sykes, haar eerste voor Netflix. Ze heeft het over politiek, racisme, reality tv en haar grootste geheim…

Doet denken aan: ‘Wanda Sykes: Tongue Untied’, ‘Wanda Sykes: Sick and Tired’, ‘I’ma Be Me’, en ‘What Happened… Ms Sykes’, aldus captain obvious.

Waarom kijken: Wanda Sykes kreeg al meerdere Emmy-nominaties en won al zo’n beeldje voor haar schrijven voor een show van Chris Rock. Ze spreekt dus de taal van humor.

Waarom skippen: Eerlijk? Wij zien geen enkele reden waarom je deze onderschatte comédienne geen kans moet geven.

Te bekijken vanaf 21 mei.

She’s Gotta Have It (seizoen 2)

Waar gaat het over: Komische reeks vanSpike Lee die het verhaal vertelt van een vrouw en de drie mannen die op haar verliefd zijn. Afleveringen van dertig minuten.

Doet denken aan: De gelijknamige film uit 1986 waarop de reeks is gebaseerd.

Waarom kijken: Spike Lee gaat – zoals we hem kennen – geen enkel taboe uit de weg.

Waarom skippen: Nuance is dan weer iets waar Spike minder goed in is.

Te bekijken vanaf 24 mei.

WHAT / IF (1 seizoen)

Waar gaat het over: Een arm koppel wordt door een mysterieuze vrouw uitgedaagd om een ‘alles-of-niets’-spel te spelen… Een duistere thrillerserie rond morele keuzes.

Doet denken aan: ‘The Box’, ‘1408’, ‘The Number 23’, ‘The Butterfly Effect’.

Waarom kijken: Renée Zellwegergoes bad.

Waarom skippen: Alles valt en staat met de motivatie van het personage van Zellweger. Als je daar niet mee met bent, dan vind je er waarschijnlijk niets aan.

Te bekijken vanaf 24 mei.

The Perfection

Waar gaat het over: Twee jonge vrouwelijke muzikanten belanden op een duister pad vol sinistere gevaren.

Doet denken aan: ‘Suspiria’, ‘Velvet Buzzsaw’, ‘It Follows’, ‘Level 16’.

Waarom kijken: Met Allison Williams van ‘Girls’ en ‘Get Out’ in haar eerste echte hoofdrol.

Waarom skippen: De film wil véél genres combineren, wat een moeilijke opgave is.

Te bekijken vanaf 24 mei.

En deze films komen ook naar Netflix:

The Money Pit – 16 mei

Funny People – 16 mei

12 Monkeys – 16 mei

The Great Gatsby – 18 mei

Clash of the Titans – 19 mei