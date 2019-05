Ze brak door met fluwelen nummers als Que sera, sera, uit de film 'The Man Who Knew Too Much' van Alfred Hitchcock, waar ze ook in speelde. Tussen 1945 en 1967 nam Doris Day meer dan 650 liedjes op en werd ze jaar in jaar uit de best verkochte zangeres. Ze maakte hits als 'Sentimental Journey', 'Secret Love' en 'Move Over Darling'.

Day werd vooral bekend door romantische komedies, zoals 'Pillow Talk' (1959) en 'That Touch of Mink' (1962). Haar vaste tegenspeler was Rock Hudson, maar ze stond ook tegenover sterren als James Stewart, Clark Gable, Cary Grant en David Niven. In haar ‘bedroom comedies’ werden toespelingen op seks minutieus en met een knipoog afgedekt. Dat was destijds niet ongebruikelijk, maar tijdgenoten als Marilyn Monroe gingen verder. Het leverde Day een tuttig imago op, dat voer was voor grappenmakers: ze stond bekend als ‘de oudste maagd ter wereld’.