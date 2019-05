Wat maakte dit seizoen van Temptation Island zo slecht?

'Dit seizoen viel plotseling op dat ‘de temptation aangaan’, hoe vanzelfsprekend ook in de context van dit programma, júist in de context van dit programma een belachelijk concept is'

Het was natuurlijk altijd al een mal format. Het idee dat relaties getest moeten worden. En dat je dat dan het beste kunt doen door je op een tropisch eiland te omringen met sexy mensen die de opdracht hebben jou te verleiden. Met camera’s erbij, en gehaaide montage. Met de empathische smoel van Rick Brandsteder die moet verhullen dat hij het vuurtje graag wat verder opstookt.

Toch werd Temptation Island in 2016, toen het realityformat na lange afwezigheid terugkeerde op de Nederlandse en Vlaamse televisie, enthousiast omarmd. Het programma haalde klinkende kijkcijfers voor de kleine zender VIJF en zijn Nederlandse broer RTL5. Ook buiten de uitzendingen leefden fans mee met de deelnemers. Bij de koffieautomaat, op sites die gretig nieuwtjes optikten of de afleveringen nabeschouwden. In 2018 werd in Nederland het laatste kampvuur, het beslissende moment waarop de partners elkaar weer zien, in de Beurs van Berlage op groot scherm uitgezonden.

Maar nu zit de klad er in. Bij de aftrap van dit seizoen keken in België ruim 400 duizend mensen, maar dat aantal is inmiddels gezakt naar een kwart miljoen (in Nederland zakten de cijfers van 800 naar 500 duizend). De sfeer in de resorts is slecht, iedereen lijkt zo snel mogelijk naar huis te willen. Als kijker zit je de rit zuchtend uit. Het laatste kampvuur op een groot scherm? Nee, dank je.

De finale

Vrijdag is de verlossing eindelijk daar. Dan zendt Vijf de finale uit, volgende week volgt nog een terugblik. Wat maakte dit seizoen zo slecht? En hoe kan het programma beter worden?