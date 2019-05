Temptationwatch, aflevering 15: 'Temptation Saailand is eindelijk voorbij!

Joepie, binnenkort is er weer één programma minder trash-tv in deze wereld! Deze aflevering mag dan wel de grote finale zijn, toch bestaat ze gewoon uit gerecycleerde beelden – een samenraapsel van de teasers die we verspreid over de vorige afleveringen al duizendmaal gezien hebben. In ieder geval zitten de koppels nu weer gezellig bij elkaar aan het kampvuur om hun avontuur op het verleidingseiland te bespreken.

Eerst aan de beurt zijn Demi en Sidney, twee subjecten die we aan het begin van dit programma op Instagram zo zouden zien voorbijzwemmen onder de hashtag #couplegoals. Heel erg #goals is de situatie nochtans niet meer, want ze zullen ‘Temptation Island’ niet samen overleven. Niet dat er zoals in de andere seizoenen een ware kernbom op hun relatie gevallen is, wat dus het geval was in het beruchte jaar dat bijna alle koppels losweg vreemdgingen aan het einde – dat had vermoedelijk wél wat entertainment opgeleverd.

Nee, de televisiegoden besloten dat het een rampzalige oogst moest worden dit jaar, want Demi en Sidneys relatie blijkt niet te exploderen maar enkel wat halfslachtig uit te doven. Demi is duidelijk: “Er komt enkel poep uit zijn mond” – we hebben zo’n belediging niet meer gehoord sinds de derde kleuterklas, trouwens – en: “Wil ik met deze man een toekomst opbouwen? Nee.” Tegelijk kan Sidney enkel zeggen dat Demi te veel met “die fucking Congolees” om is gegaan; we beginnen na zijn opmerkingen van vorige week – waaronder een woord dat zelfs de producers van ‘Temptation Island’, of all people, niet wilden uitzenden en dus wegbliepten – een donkerbruin vermoeden te krijgen dat onze Sidney niet bepaald goed om kan met andere huidskleuren dan zijn eigen kreeftrozig verbrande vel. Zelfs Rick Brandsteder merkt fijntjes op: “Hij heet Gaetan, trouwens.” Oef. In ieder geval wensen we vurig dat we nooit meer zulke mensen over ons netvlies moeten laten waggelen. Met “ik vind het fucking ranzig” – je bent niet de enige, Demi – maakt dit koppel een ongelukkige exit.

Volgende koppel in de rij bestaat uit Heikki en Milou, waar ook op z'n zachtst gezegd een haar in de boter vertoeft. Zoals we tot in den treure blijven herhalen: uiteindelijk zijn alle schaatsen recht gebleven en is er door welgeteld niemand naast de pot gepist (lees: er is 15 afleveringen oftewel zo'n 675 minuten lang niets gebeurd). En toch was Milou kandidaat numero uno om toch onverhoeds een slippertje te maken. Ze balanceerde steevast op de rand, maar heeft haar salto mortale op het eiland toch tot een goed, trouw einde gebracht. Hun bizarre gedrag op het eiland is, aldus presentatrice Annelien, gebaseerd op een aaneenschakeling van misverstanden. Die twee kunnen dus gelijk meedoen aan ‘FC De Kampioenen’ – trouwens kwalitatief véél hoogstaandere televisie dan wat we hier voorgeschoteld kregen.

Roger en Laura zijn de enige die een volledig vlekkeloos parcours afgelegd hebben in Thailand. Desalniettemin hebben de producers er werkelijk alles aan gedaan om hun relatie een stok dan wel fikse boomstam in de wielen te steken. Gelukkig voor Roger en Laura is hun relatie een onverwoestbare tank, en hebben de verschillende pogingen-tot-sabotage van de programmamakers geen effect gehad op hun rupsbanden. Laura's t-shirt tijdens de dreamdate spreekt méér dan boekdelen: "Less work, more sleep." Zoals verwacht is hun weerzien zo zoetsappig en idyllisch dat zelfs Vergilius nog niet voldoende woorden en zinswendingen paraat zou hebben om dit te beschrijven. We horen nog nét niet 'Chariots of Fire' van Vangelis op de achtergrond wanneer ze in elkaars armen vliegen - ons diepgevroren hart smelt een béétje.

Volgende aflevering is het écht allemaal voorbij, hoezee!