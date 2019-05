Survivaltips voor de laatste aflevering van Game of Thrones: 'Maak tijd voor een warm bad of seks om alle emoties te verwerken'

Over het plot van de finale zullen we ons nog even stilhouden, maar één ding is zeker: nu het doek valt over Game of Thrones, zullen we sowieso afscheid moeten nemen van Daenerys, Jon, Arya en Tyrion. Om te leren omgaan met dat verlies – en de mogelijke teleurstelling – vroegen we tips en trucs aan psychiater Dirk De Wachter, Eric Beke , oprichter van Survivalacademy, en Annelies Peeters van Blabla (centrum voor geweldloze communicatie).

Zelden heeft een serie zoveel buzz gecreëerd als het laatste seizoen van 'Game of Thrones'. Na iedere nieuwe aflevering stond het internet in lichterlaaie alsof het King’s Landing was. Zo lyrisch sommige kijkers waren over de epische vechtscènes, zo woedend zijn anderen over de plotwendingen. De slotaflevering maakt veel gevoelens los bij fans, en na de finale wacht het zwarte gat.

HUMO Het is bijna ongezien hoe intens fans het laatste seizoen beleven. Hoe kan een televisieserie voor zulke hevige (en vooral teleurgestelde) reacties zorgen?

Annelies Peeters «Het feit dat je zo teleurgesteld bent, betekent ook dat de reeks je veel vreugde en genot gaf, en dat je heel hard meeleefde met de personages. Voor sommige fans is het echt een verlieservaring en een rouwproces. Je verliest aan de ene kant een serie waar je je zo mee verbonden voelde, maar anderzijds kun je ook terugblikken op al het plezier dat je eraan beleefd hebt.»

Eric Beke «Naar een serie kijken, lijkt ook wat op een verslaving. Als je verslaafd bent, hunker je steeds naar dat geluksgevoel. Vorige afleveringen gaven je een kick en die wil je steeds opnieuw beleven. Als die er dan niet komt, gaat het stormen in je hoofd. Je lichaam kan het gebrek niet compenseren en dan krijg je die teleurstelling. Neem daarbij dat nieuwe media en tv een belangrijke plaats innemen in ons leven en je begrijpt waarom iemand heel teleurgesteld kan zijn in een televisieserie.»

HUMO Hoe kun je je best mentaal wapenen voor die seizoensfinale waar enorm naar uitgekeken wordt?

De Wachter «Door mensen op te zoeken, om die laatste keer samen te kijken met andere fans en er een afscheidsfeest van maken, zoals we dat doen met andere dingen waarvan we afscheid moeten nemen. En vooral door die gevoelens toe te laten en ze een plaats te durven geven. Als je ze inslikt, komen die toch op een andere manier terug naar boven.»

Beke «Je verstand zegt natuurlijk dat je zulke hoge verwachtingen niet mag hebben van een tv-serie. Maar zo simpel is het niet: de rede verliest altijd van de emotie. Toch moet je de dingen ook proberen te relativeren. Je kunt erover praten met vrienden en kennissen en samen dingen doen. Als je na de aflevering tijd maakt om te gaan sporten, een badje te nemen, naar de sauna te gaan of nog eens seks te hebben met je partner, kun je veel makkelijker tot rust komen en andere gedachten toelaten.»

HUMO Over de seizoenen heen hebben fans een enorm sterke band ontwikkeld met de personages. Is dat gezond?

De Wachter «Als andere mensen je uitlachen of belachelijk maken voor je fangedrag, dan ontstaat het gevaar dat het een psychiatrisch probleem wordt. Er zijn nog wel meer mensen die zich met Vlaamse series als 'Familie' en 'Thuis' identificeren. Ze missen geen enkele aflevering, het is het belangrijkste moment van de dagvoor hen.»

Peeters «De personages hebben ook bepaalde manier van in het leven staan: ze maken heel wat traumatische ervaringen mee en toch vinden ze de moed om verder te gaan. Daardoor gaan we naar ze opkijken en van ze houden. Daenerys streed zo voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid... Dan komt die plottwist wel heel hard binnen natuurlijk.»

HUMO Sommige fans zijn zo bezig met hun eigen theorieën en verwachtingen dat ze dan enorm teleurgesteld zijn als die niet waarheid worden. Gaan ze daar te ver in?

Peeters «Als je je eigen theorieën ontwikkelt, creëer je al verwachtingen. Hoe meer je je eigen fantasie gebruikt, hoe verder je van de realiteit komt te staan. En de realiteit is nu eenmaal wat de schrijvers ervan maken.»

De Wachter «(Complot)theorieëen zijn niet altijd de beste manier om met de werkelijkheid om te gaan, maar opnieuw is het belangrijk dat je daarnaar luistert en het niet als belachelijk weg zet. Mensen gaan vaak verklaringen en schuldigen zoeken om zich boos op te maken. Zo zit de mens nu eenmaal in elkaar.»

HUMO Na de seizoensfinale dreigt voor veel fans natuurlijk het zwarte gat. Hoe kun je dat het best ontwijken?

De Wachter «Er zijn nog altijd fanclubs van series die al jaren van de buis verdwenen zijn. Ze organiseren bijeenkomsten, nodigen acteurs van de serie uit en gaan uitgedost in kledij van de serie naar congressen (zoals Comic Con of FACTS, red.). Zo blijft die wereld leven en kun je steun vinden bij gelijkgestemden die je niet uitlachen of belachelijk maken.»

Peeters «'Game of Thrones' vervult voor mij de behoefte aan plezier, fantasie, spanning en samenzijn, maar het is niet de enige manier om die behoeftes in te vullen. Ik ben niet afhankelijjk van de serie. Er zijn andere series en ik kan ook andere uitlaatkleppen vinden om mijn behoefte aan avontuur en spanning te vervullen.»

HUMO Welk personage zou u graag eens onder handen nemen in uw praktijk?

Peeters «Cersei zou ik wel graag eens aan de tand voelen. Ik ben heel nieuwsgierig naar haar drijfveren. Ze kiest heel vaak voor het straffen, moorden en onthoofden van haar tegenstanders. Toch geloof ik dat die gruweldaden vertrekken vanuit een goeie gedachte. Ze hecht veel belang aan haar familie en loyaliteit, en heeft ook al heel wat trauma’s doorstaan. Ik ben benieuwd welke andere manieren we samen zouden kunnen bedenken om haar behoeftes te vervullen. Al zal ik aan één sessie zeker niet genoeg hebben.»

