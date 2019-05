Ze had gewikt en gewogen. Ze had overlegd met haar man – acteur Marc Stroobants (55) –, haar psycholoog, en haar innerlijke ik. En ze had besloten dat ze, na vijf verstilde jaren, één keer wilde praten. Eén keer, en dan nooit meer.

[imageid:1936949;width:400;height:;align:lZe had zich drie doelen gesteld. De mensen helpen begrijpen wat het is, je kind verliezen. De vertegenwoordigers van justitie aanporren om de slachtoffers van misdrijven beter te begeleiden. En onze politici oproepen om hun dure eden over verkeersveiligheid eindelijk eens in daden om te zetten.

Maar wanneer Mieke Laureys op de afgesproken dag het Antwerpse café l’Entrepot du Congo binnenstapt, wordt ze gechaperonneerd door twijfels.