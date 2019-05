Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

Goed nieuws voor iedereen met Netflix: vanaf nu kan je ‘La La Land’ bekijken! Da’s leuk voor wie die instant classic nog nooit zag… en voor zij die hem al tien keer zagen. Want ja: it’s that kind of movie. Maar er verschijnen ook nog tal van andere nieuwe films en series. We zetten ze op een rij.

Laatste kans om te kijken op Netflix

27/5: ‘Best of Enemies’, ‘After Porn Ends 2’.

30/5: ‘Party of Five’ (6 seizoenen).

31/5: ‘Catching Hell’ (1 seizoen), ‘Escape to the Continent’ (1 seizoen), ‘Whisker Wars’ (1 seizoen), ‘The Hairy Biker’s Chicken & Egg’ (1 seizoen), ‘Historia de un clan’ (1 seizoen).

4/6: ‘Lords and Ladles’ (2 seizoenen), ‘Jamie & Jimmy Food Fight Club’ (2 seizoenen).

6/6: ‘The Real Ghostbusters’ (5 seizoenen).

En binnenkort nieuw op Netflix:

La La Land

Waar gaat het over: Romantische musical over een man en vrouw met grote dromen, maar Los Angeles deelt geen cadeautjes uit.

Doet denken aan: ‘Song To Song’, ‘Crazy, Stupid, Love’, ‘Footloose’, ‘Whiplash’.

Waarom kijken: La La Land won zes Oscars, waaronder Beste Regisseur (Damien Chazelle) en Beste Actrice (Emma Stone). Maar het zijn vooral de Oscars voor Filmmuziek en Filmsong die blijven nagalmen in je hoofd.

Waarom skippen: Het is een héél goeie musical, maar het blijft een musical…

Te bekijken vanaf 25 mei.

When They See Us

Waar gaat het over: Het waargebeurde verhaal van de verkrachting van een jogster in New York. Vijf jongeren werden veroordeeld, maar bleken later onschuldig.

Doet denken aan: ‘Making A Murderer’, ‘The People v. O. J. Simpson: American Crime Story’.

Waarom kijken: De vierdelige reeks krijgt heel goede recensies van zij die ‘m al zagen.

Waarom skippen: Veel hangt af van de eerste aflevering: grijpt die jou bij het nekvel of besluit je niet meteen voor ‘verder kijken’ te kiezen…

Te bekijken vanaf 31 mei.

How To Sell Drugs Online (Fast)

Waar gaat het over: Duitse reeks over twee studenten die een online drugsnetwerk opzetten om indruk te maken op een meisje.

Doet denken aan: ‘War Dogs’, ‘The Wolf Of Wall Street’.

Waarom kijken: Het is een heel leuk uitgangspunt dat véél richtingen uit kan gaan.

Waarom skippen: Don’t do drugs.

Te bekijken vanaf 31 mei.

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Waar gaat het over: Het waargebeurde verhaal van de moord op mode-icoon Gianni Versace en de klopjacht die daarop volgde.

Doet denken aan: 'American Horror Story', 'The Night Of', ‘Law & Order True Crime’, 'Mindhunter'.

Waarom kijken: Het eerste seizoen (‘The People v. O. J. Simpson: American Crime Story’) was fantastisch. En ook nu weer telt de reeks een fantastische cast, met vooral een fenomenale Penélope Cruz als Donatella Versace en Darren Criss als Andrew Cunanan.

Waarom skippen: Het plot zit ‘m al in de titel, niet?

Te bekijken vanaf 1 juni.

Black Mirror (seizoen 5)

Waar gaat het over: Elke aflevering van Black Mirror is een apart verhaal met telkens een unieke commentaar op onze maatschappij, vaak enorm verrassend en schokkend gebracht.

Doet denken aan: ‘Twilight Zone’, ‘Philip K. Dick's Electric Dreams’, ‘Stranger Things’.

Waarom kijken: Black Mirror stopt niet na de aftiteling. Dan begint pas de discussie met de rest van de zetel. Oh, en Miley Cyrus doet dit seizoen mee in één van de afleveringen!

Waarom skippen: Hun recent zijproject ‘Bandersnatch’, een interactieve aflevering, was een van de minste van de hele reeks, en hopelijk dus geen voorbode voor seizoen vijf.

Te bekijken vanaf 5 juni.

Happy! (seizoen 2)

Waar gaat het over: Donkerkomische reeks over – hou je vast – een voormalig agent die jacht maakt op een kerstman, daarbij aangestuurd door een ingebeelde eenhoorn.

Doet denken aan: Het eerste seizoen, gebaseerd op de gelijknamige strips van Grant Morrison en Darick Robertson. Maar ook: ‘Preacher’, ‘Legion’ en ‘Ash vs Evil Dead’.

Waarom kijken: Heb je de ‘waar gaat het over’ niet gelezen?

Waarom skippen: Uitstekende vraag. Wij weten het ook niet.

Te bekijken vanaf 5 juni.

Designated Survivor (seizoen 3)

Waar gaat het over: In seizoen één was Kiefer Sutherland na een aanslag de enige overlever van de politieke machine. Zo werd hij onverwacht president van de VS. Hij is dat nog steeds.

Doet denken aan: ‘Homeland’, ‘House of Cards’, ‘The West Wing’, ‘Veep’.

Waarom kijken: Na het laatste seizoen van ‘House of Cards’ bleven we op onze honger zitten inzake politieke intriges in het Witte Huis.

Waarom skippen : ABC cancelde ‘Designated Survivor’ na twee seizoen, maar Netflix pikt toch de draad weer op. Het afwijzen van ABC klinkt wel niet als goed nieuws…

Te bekijken vanaf 7 juni.

3% (seizoen 3)

Waar gaat het over: Braziliaanse reeks die een droevig toekomstbeeld schetst. Het land is geteisterd door armoede. Wie twintig wordt krijgt de kans om via een zware selectie een plaats te verdienen bij de elite van Brazilië, de rijkste 3%.

Doet denken aan: ‘The Maze Runner’, ‘Altered Carbon’, ‘The Hunger Games’, ‘The Rain’.

Waarom kijken: De reeks doet je op een originele manier nadenken over de huidige verdeling van rijkdom.

Waarom skippen: Tussen seizoen één en twee zaten twee jaar, nu is de reeks na minder dan één jaar al terug. Een teken aan de wand?

Te bekijken vanaf 7 juni.

En deze titels komen ook naar Netflix:

Mother! – 31 mei

Killer Ratings – 31 mei

Ocean’s Thirteen – 2 juni