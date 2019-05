Temptationwatch, aflevering 16: 'Bedriegerij! Liegebeesten! Waterlanders! Dan toch!'

Haal uw zakdoekjes maar boven, want we zijn bij de laatste stuiptrekking van 'Temptation Island' aanbeland! We zijn er nog steeds niet uit of die finale spasmen te wijten zijn aan hersenschade of aan een poging om tóch nog iets van entertainment te bieden - vermoedelijk een combinatie van beide. De producers dwingen de ex-koppels trouwens om nog eens samen te gaan dineren (op straffe van zweepslagen, ongetwijfeld), en dat geeft zoals verwacht vooral doodse stiltes gemaskeerd met melodramatische muziek.

Voor de rest is de opzet eigenlijk even simpel als ongeïnspireerd: de vrijgezellen troepen samen in een cinemazaal en zien hoe het nu gaat met de koppels. Inderdaad, het middelgrote leger opgepompte narcisten dat in het resort probeerde om de koppels een scheve schaats te laten rijden, ziet nu de vruchten van de noeste arbeid die daarmee gepaard ging. Ze zien dus welk leed ze veroorzaakt hebben, hoezee! Van enige gewetenswroeging is nochtans geen sprake: Jietse zegt bijvoorbeeld dat hij spijt heeft dat hij niet van Milou's zattigheid gebruik gemaakt heeft om haar in bed te krijgen. Gezellig.

Bij Heikki en Milou is er na het Temptation-avontuur geen greintje vertrouwen meer overgebleven, en ze zijn dan ook een maand na het programma uit elkaar gegaan. Tragisch om te weten dat Heikki's onmenselijke lijdensweg tijdens 'Temptation Island' volledig voor niets is geweest, want als een donderslag bij heldere hemel zijn Milou's vlinders in de buik getransformeerd in minder appetijtelijke insecten. Gaetan heeft voor één keer groot gelijk: 'Zet twee onzekere mensen bij elkaar, en je krijgt nooit vertrouwen.'

Sidney en Demi winnen de prijs voor 'meest waarschijnlijk om een influencer-carrière uit te bouwen waarin ze nog enerverender zijn dan in het programma zelf'. Niet echt natuurlijk, want hun bekendheid is ongetwijfeld geen lang leven beschoren. In ieder geval hebben de twee een hobbelig parcours opgelegd: Sidney heeft zowat het hele resort afgebroken met zijn zatte kloten terwijl Demi toch iets té graag vertoefde in Gaetans gezelschap. Ondanks de vele strubbelingen, woede-uitbarstingen, en janksessies op het eiland zijn de twee toch nog een koppel. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Saillant detail is wel dat Demi nog steeds elke dag contact heeft met Gaetan.

Het debacle dat Laura en Roger heet, is nochtans een ander paar mouwen. Op het eiland bleek Laura onverleidbaar, om niet te zeggen: oersaai en asociaal - Maxime sprak daar gevleugelde woorden over: 'je kan geen vuur beginnen in de regen!' Ongetwijfeld het meest poëtische dat dit programma ooit voortgebracht heeft in haar intussen véél te lang uitgesponnen levensloop. Tot ieders grote verrassing zijn Roger en Laura ook uit elkaar, waaronder we moeten verstaan dat Roger heeft beseft hoeveel hij gemist heeft in het leven, terwijl Laura intussen probeert om een aangenamer, vlotter persoon te zijn. Om het met de woorden van de vermaarde schrijver Kurt Vonnegut te zeggen: 'So it goes.'

Als laatste mogen Morgan en Rodanya aantreden, en daar lijkt alles peis en vree. De strubbelingen met bedriegerij lijken volledig achter de rug, maar daar is nog een staartje te zien: in de laatste aflevering bleek dat Rodanya stiekem haar tongspellement in Danicio's muilwerk had geplompt, met degoutante smakgeluiden als niet-zo-stille getuige. Uiteindelijk heeft Danicio dat verzwegen in die aflevering, maar nu haalt hij het deksel van het putje - en het zou 'Temptation Island' niet zijn als de producers daar niet het laatste druppeltje entertainment wilden persen. Ze zetten Morgan en Rodanya in de zetel en spelen een videoboodschap van Danicio af waarin hij al Rodanya's smerige geheimen uit de doeken doet. Walgelijk en exploitatief, zegt u? Inderdaad, maar boontje komt hier stevig om zijn loontje, dus we zijn er nog niet uit of dit ethisch onverantwoord is. Het zal de vrijgezellen in de cinemazaal echter worst wezen: zij joelen, brullen en brooo-en erop los.

Het doek valt, lieve vrienden - hopelijk niet tot volgend jaar, want dit programma mag een paar jaar in de koelkast. Adieu!