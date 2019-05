En de 10 beste horrorfilms van Netflix zijn…

Vorige week verscheen 'The Perfection' op Netflix, de zoveelste horrorfilm in de catalogus van de streamingdienst. Om je te gidsen door het overvloedige aanbod presenteren we jou een overzicht van de beste Netflix Originals voor wie houdt van bibberen en beven.

The Ritual (2017)

Van David Bruckner (‘V/H/S’), met Robert James-Collier (‘Downton Abbey’, ‘Coronation Street’) en Rafe Spall (‘The Big Short’, ‘Jurassic World: Fallen Kingdom’).

Vier Londense vrienden gaan samen op trektocht in de bossen van Zweden om een metgezel te herdenken. Ze verdwalen al snel en belanden in een nachtmerrie met bovennatuurlijke verschijnselen en een monster dat recht uit een oud-Noorse saga lijkt te komen.

Apostle (2018)

Van Gareth Evans (‘The Raid’, ‘V/H/S/2’), met Dan Stevens (‘Downton Abbey’, ‘Legion’) en Lucy Boynton (‘Murder on the Orient Express’, ‘Bohemian Rhapsody’).

1905. Een mysterieuze sekte heeft de zus van Thomas ontvoerd. Hij besluit te infiltreren en trekt naar het eiland bij Wales, waar bloedoffers aan de orde van de dag zijn.

Calibre (2018)

Van Matt Palmer, met Jack Lowden (‘Dunkirk’, ‘Fighting With My Family’) en Martin McCann (‘Clash of the Titans’, ‘Maze’).

Onze favoriet in deze lijst. Twee vrienden, yuppie Marcus en aanstaande vader Vaughn, gaan jagen in de buurt van een afgelegen dorp in Schotland. Daarbij wordt een jongen geraakt door een kogel, en wanneer de vader wraak wil nemen, schiet Marcus hem dood. De twee mannen besluiten de lichamen te verstoppen, maar ze raken verstrikt in een web van intriges. Nagelbijter van de bovenste plank.

Gerald’s Game (2017)

Van Mike Flanagan (‘Oculus’, ‘The Haunting of Hill House’), met Carla Gugino (‘Spy Kids’, ‘San Andreas’) en Bruce Greenwood (‘I, Robot’, ‘Kingsman: The Golden Circle’).

De wonderboy van Netflix heeft vooral met ‘The Haunting of Hill House’ een voltreffer gescoord, maar deze verfilming van de gelijknamige roman van Stephen King is ook een aanrader. Een koppel wil zijn seksleven aanzwengelen en waagt zich aan bondage. Maar op het moment dat de vrouw aan het bed vastgebonden is, krijgt de man een hartaanval…

Ravenous (2017)

Van Robin Aubert (‘Saint Martyrs of the Damned’), met Marc-André Grondin (‘C.R.A.Z.Y.’, ‘Goon’) en Monia Chokri (‘Heartbeats’, ‘A Brother’s Love’).

Een post-apocalyptisch zombieverhaal, maar béter dan ‘Cargo’. Enkele overlevenden in het Canadese Québec proberen stand te houden tegen de oprukkende ondoden, en ontdekken al snel dat werkelijk niemand te vertrouwen is.

The Babysitter (2017)

Van Joseph McGinty Nichol (‘Terminator Salvation’ en ‘Charlie’s Angels’), met Samara Weaving (‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’, ‘Ash vs Evil Dead’) en Judah Lewis (‘Point Break’, ‘Summer of 84’).

De 12-jarige Cole is verliefd op zijn knappe babysitter Bee. Wanneer zijn ouders op stap gaan, hoopt hij op een avond vol vuurwerk. Dat komt er ook, maar niet zoals hij had gedacht: Bee is een eeuwenoude heks die voortdurend onschuldig bloed nodig heeft. Panklare stuff voor zieke geesten.

Before I Wake (2016)

Van Mike Flanagan (‘Oculus’, ‘The Haunting of Hill House’), met Kate Bosworth (‘Blue Crush’, ‘Superman Returns’) en Thomas Jane (‘Hung’, ‘The Predator’).

Nog eentje van Mike Flanagan. Jessie en Mark adopteren het weeskindje Cody. Ze geven het kind al hun liefde en proberen tegelijk het verlies van hun eigen kindje, Sean, te verwerken. Cody is echter geen gewoon kind. Hij is een goede slaper, maar zijn dromen – en nachtmerries – vinden écht plaats.

1922 (2017)

Van Zak Hilditch (‘These Final Hours’), met Thomas Jane (‘Hung’, ‘The Predator’) en Neal McDonough (‘Suits’, ‘Desperate Housewives’).

Nog een Stephen King-verfilming. In het Amerika van de jaren 20 vermoorden een man en zoon samen moeder de vrouw om te voorkomen dat zij hun land verkoopt. Ze dumpen haar lichaam in een waterput, maar haar geest leeft verder, en ook de ratten op het landgoed keren zich tegen de moordenaars.

I Am the Pretty Thing That Lives in the House (2016)

Van Oz Perkins (‘The Blackcoat's Daughter’), met Ruth Wilson (‘How to Talk to Girls at Parties’, ‘Locke’) en Bob Balaban (‘The Grand Budapest Hotel’, ‘Capote’).

Een jonge verpleegster woont in bij een schrijver op leeftijd om hem te verzorgen. Snel krijgt ze echter het gevoel dat ze niet alleen zijn in het huis: overal hoort ze mysterieuze geluiden en en ziet ze schimmen. Zet je schrap voor een bloedstollende finale. Ook die andere film van Oz Perkins, ‘The Blackcoat's Daughter’, is trouwens een aanrader, maar die staat nog niet op Netflix.

Hush (2016)

Van Mike Flanagan (‘Oculus’, ‘The Haunting of Hill House’), met Kate Siegel (‘The Haunting of Hill House’, ‘The Collector’) en John Gallagher Jr. (‘10 Cloverfield Lane’, ‘The Belko Experiment’).

We sluiten af met nóg een film van horrormeester Mike Flanagan. In ‘Hush’ volgen we een dove schrijfster die zich terugtrekt in een afgelegen huis om haar boek af te werken. Maar dan duikt een gemaskerde moordenaar op. Niets kunnen horen is dan niet bepaald een voordeel.