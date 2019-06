‘Islanders, vandaag beslissen de meiden welke jongen het beste lichaam van de villa heeft.’ In aflevering 5 van het VIER-programma Love Island worden de ‘meiden’ getrakteerd op een waar fitnesswalhalla. Terwijl de mannen achter een scherm staan en met schijnbaar zelfgenot hun afgetrainde biceps en sixpack opspannen, mogen zij zich om de beurt wagen aan een potje betasten. ‘Dit is wel heel heftig’, kirt Chey. In de realityreeks, die sinds vorige week loopt, lijkt de zoektocht naar ‘ware liefde’ er meer dan ooit een naar het perfecte lijf.

Op Love Island - of eerder Las Palmas - moeten Vlaamse en Nederlandse singles onder het goedkeurende oog van de (stemmende) kijker koppeltjes vormen, een formule die aan de andere kant van het Kanaal al vier seizoenen furore maakt. Vorige zomer stemden gemiddeld zo’n 4 miljoen kijkers per aflevering af op de Britse versie. Ook daar passen de lijven in een soort Photoshop-ideaalbeeld.

Fitgirls en gespierde mannen

De start van het vijfde Britse seizoen deze week gaat gepaard met scherpe kritiek vanuit de Mental Health Foundation over het gebrek aan lichaamsdiversiteit. Een bevraging van de gezondheidsorganisatie bij 4.505 volwassenen toont: programma’s genre Love Island en Temptation Island zadelen bijna een kwart van de 18- tot 24-jarigen op met zorgen over hun lichaamsbeeld.

Gezien de populariteit van het programma bij jongeren – ongeveer de helft van de kijkers zou tussen 16 en 34 jaar zijn – kan dat volgens de gezondheidsorganisatie tot duizenden potentiële beslommeringen leiden. ‘Zorgen over het lichaamsbeeld zijn gelinkt aan angst, depressie en gevoelens van schaamte’, klinkt het in een statement. Volgens dezelfde bevraging geeft 23 procent van de leeftijdsgroep aan dat zorgen over het lichaamsbeeld tot zelfmoordgedachten of -gevoelens hebben geleid.