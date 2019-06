Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

Grote schoonmaak bij Netflix, zo lijkt het wel, want er verdwijnen de komende week een pak series (al zijn de meeste titels Amerikaanse realityshows). Goed nieuws is er ook: komende weken komen er een boel nieuwe titels op de streamingdienst bij.

Laatste kans om te kijken op Netflix

8/6: ‘Synchronicity’.

13/6: ‘Project Runway: Junior’ (3 seizoenen), ‘Martha Bakes’ (2 seizoenen), ‘The Art Of…’ (1 seizoen), ‘The Fashion Fund’ (1 seizoen), ‘House Doctor Collection’ (1 seizoen), ‘Grand Designs: Australia’ (1 seizoen), ‘The Hairy Bikers’s Asian Adventure’ (1 seizoen), ‘I Own Australia’s Best Home’ (1 seizoen).

14/6: ‘After the Raves’ (1 seizoen), ‘The Horn’ (1 seizoen), ‘The Road Trick’ (1 seizoen), ‘Social Fabric’ (1 seizoen), ‘Screenland’ (1 seizoen), ‘Liquid Science’ (1 seizoen).

En binnenkort nieuw op Netflix:

The Chef Show (seizoen 1)

Waar gaat het over: Acteur en regisseur Jon Favreau (‘Iron Man’, ‘Chef’) kookt samen met kok Roy Choi en enkele bekenden uit de food world. En da’s best boeiend om naar te kijken.

Doet denken aan: ‘Chef’s Table’, ‘Ugly Delicious’.

Waarom kijken: Ideaal voer voor fans van kookprogramma’s.

Waarom skippen: Een 100% no-go voor wie op dieet is, de meeste gerechten zijn not summer body friendly. Voor de interviewtjes met bekende gasten als Gwyneth Paltrow moet je ook niet inschakelen: Favreau blijkt niet de allerbeste interviewer.

Nu te bekijken.

I Am Mother

Waar gaat het over: In de postapocalyptische sciencefictionfilm ‘I Am Mother’ is onze aarde – precies zoals het hoort in dit soort films! – herschapen in een dorre, levenloze woestenij. Maar er is hoop voor de mensheid, want in een ondergrondse, hermetisch afgesloten futuristische basis draagt een lieve robot, Mother geheten, zorg voor een schattig meisje dat in de toekomst voor een vers bevolkte aardkloot moet zorgen.

Doet denken aan: ’10 Cloverfield Lane’, ‘Ex Machina’, ‘Moon’

Waarom kijken: De eerste recensies zijn positief, de glimmende droid praat met de zwoele stembanden van Rose Byrne en één van de hoofdrollen wordt vertolkt door de ietwat weggedeemsterde Oscarwinnares Hilary Swank.

Waarom skippen: Wat betreft uitstekende sciencefiction zou je misschien beter eerst het uitstekende nieuwe seizoen van ‘Black Mirror’ gaan kijken.

Nu te bekijken

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese

Waar gaat het over : The Rolling Thunder Revue was de naam van Bob Dylans tour in 1975. De iconische muziekster had toen net z’n bekendste album, Blood On The Tracks, uitgebracht.

Doet denken aan: Met ‘No Direction Home’ maakte Scorsese in 2005 ook al een documentaire over Dylan. Deze keer focust hij op een ander stuk van de mans leven.

Waarom kijken : Omdat je fan bent – of minstens geïnteresseerd bent – in Dylan.

Waarom skippen: Als je énkel wil kijken voor de naam ‘Scorsese’, dan ga je op je honger blijven zitten.

Te bekijken vanaf 12 juni.

Dunkirk

Waar gaat het over: Filmepos over Operatie Dynamo: de evacuatie van de geallieerden in 1940, nadat het vaste land was veroverd door de Duitsers.

Doet denken aan: ‘Saving Private Ryan’, ‘The Longest Day’, ‘Battle of Britain’ en de gelijknamige film ‘Dunkirk’ uit 1958.

Waarom kijken: Opnieuw een indrukwekkende film van spektakelmaker Christopher Nolan.

Waarom skippen: De vertelstructuur is – zoals wel vaker bij Nolan – niet altijd makkelijk om volgen. Let dus goed op de tijdindicaties die in beeld verschijnen.

Te bekijken vanaf 12 juni.

Murder Mystery

Waar gaat het over: Komedie met Adam Sandler, Jennifer Aniston enLuke Evans waarin een koppel beticht wordt van een moord die ze niet heeft gepleegd.

Doet denken aan: ‘We're The Millers’, ‘Jack and Jill’, ‘I Now Pronounce You Chuck & Larry’.

Waarom kijken: Fans van (het werk van) Adam Sandler en Jennifer Aniston krijgen helemaal waar ze op hopen.

Waarom skippen: Alle anderen schieten zichzelf waarschijnlijk door de kop na 20 minuten.

Te bekijken vanaf 14 juni.

Beats

Waar gaat het over: Een jonge hiphopster verwerkt een familietrauma door samen met een muziekmanager op-de-dool een carrière uit te bouwen.

Doet denken aan: ‘Straight Outta Compton’, ‘Whiplash’, ’8Mile’, ‘Notorious’.

Waarom kijken: Geregisseerd door Chris Robinson, die muziekvideo’s maakte voor onder andere 50 Cent, Jay-Z, Alicia Keys, Akon, Boyz II Men, Eminem, DMX, Nas, Nelly, P. Diddy, Snoop Dogg, Nicki Minaj, Tyga, Usher… en dus wel iets kent van het wereldje.

Waarom skippen: Je kijkt liever nog eens naar die docu over Bob Dylan.

Te bekijken vanaf 19 juni.

Dark (seizoen 2)

Waar gaat het over: In Winden, een klein plekje in Duitsland, verdwijnen kinderen. Vier families gaan samen op zoek naar de oorzaak. De reeks heeft haar titel niet gestolen: alles is heel donker, zowel de locaties als de toon.

Doet denken aan: ‘Stranger Things’, ‘The Rain’, ‘The OA’.

Waarom kijken: Het eerste seizoen was een bingewatch-topper. Na anderhalf jaar gaat het verhaal eindelijk verder.

Waarom skippen: Bij dit soort reeksen is er altijd een ‘Lost’-gevaar: kan ‘Dark’ al die opgeworpen vragen zelf wel beantwoorden?

Te bekijken vanaf 21 juni.

Mr. Iglesias (seizoen 1)

Waar gaat het over: Gabriel Iglesias is een comedian gekend als ‘Fluffy’. In z’n nieuwe reeks is hij een leerkracht die kinderen op de rand van de maatschappij helpt.

Doet denken aan: ‘Last Man Standing’, ‘The Fluffy Movie’ en… ‘Dangerous Minds’ – maar dan écht anders.

Waarom kijken: Met de juiste mindset is ‘Mr. Iglesias’ tegelijk grappig en hartverwarmend.

Waarom skippen: Iglesias heeft al een stevige discografie bij elkaar opgenomen. Als je nog nooit iets van hem zag… dan is daar misschien een goede reden voor.

Te bekijken vanaf 21 juni.

En deze titels komen ook naar Netflix:

Detroit – 21 juni

Cop Out – 23 juni