Liefde, dood, kunst en schandalen in Chateau Marmont, het beroemdste hotel van Hollywood

‘Als je dan zo nodig in de problemen moet komen, doe het in Chateau Marmont.’ De uitspraak van filmproducent Harry Cohn, president van Columbia Pictures, gold jarenlang als algemene wijsheid in Hollywood. Hotel Chateau Marmont, dé plek voor filmsterren, musici, fotografen en andere artistiekelingen, was een vrijplaats in het van roddels doortrokken Los Angeles. Wie gezien wilde worden, verbleef in het Beverly Hills Hotel of een ander luxe oord; wie liever een beetje anoniem bleef, boekte een kamer in Chateau Marmont.

Daar, op de hoek van Sunset Boulevard en Marmont Lane, hadden paparazzi weinig kans. Niet alleen omdat het hotel goed verscholen ligt tussen de bomen, maar ook omdat gasten de hoofdingang kunnen vermijden. Een lift leidt direct vanuit de ondergrondse parkeergarage naar de bovengelegen kamers en appartementen. Wie een van de bungalows op het terrein huurt, kan een sluiproute achterom gebruiken. Niemand hoeft te zien wanneer - en met wie, of in welke staat - je er komt en gaat. De sleutelwoorden van Chateau Marmont: niet glitter en glamour, maar tolerantie en discretie.

Dat laatste lijkt nu enigszins op losse schroeven te staan. De Amerikaanse filmjournalist Shawn Levy schreef een boek over het roemruchte hotel, dat dit jaar negentig jaar bestaat. 'The Castle on Sunset: Life, Death, Love, Art, and Scandal at Hollywood’s Chateau Marmont' is een kloek boek vol sterke verhalen. Ligt alles wat achter gesloten deuren moest blijven dan nu op straat? Dat valt ook wel weer mee. Levy is geen roddeljournalist, maar een gedegen onderzoeker. Hij weet geheimen te ontrafelen, maar ontkracht ook bestaande mythes. Boven alles houdt hij het beschaafd, ondanks een overvloed aan smeuïge informatie.