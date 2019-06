Alles wat u moet weten over Doctor Sleep, de langverwachte sequel van The Shining

Van de talloze Stephen King adaptaties, is Doctor Sleep wellicht de film waar fans het meest reikhalzend naar uitkijken. Toch bezorgt de verfilming hen ook heel wat kopzorgen. Niet alleen is regisseur van dienst Mike Flanagan belast met de zware taak om een waardige hommage te geven aan twee romans van King, hij stapt ook in de voetsporen van het iconische meesterwerk van Stanley Kubrick. Kan Flanagan al die grote schoenen vullen?

1. Het verhaal

Er zijn wel wat verschillen tussen hoe de roman eindigde en hoe de film eindigde, maar al bij al sloten beiden op hetzelfde punt af: nadat de waanzin volledig bezit nam van Jack, vertrok hij naar het hiernamaals hetzij door een ontplofte boiler (roman) hetzij door een overvloed aan sneeuw (film). Danny – begifted met ‘the shining’ – en zijn moeder konden vluchten. Het verhaal was netjes afgerond, maar Stephen King kon zijn meest persoonlijke roman kennelijk niet loslaten.

Doctor Sleep zal draaien rond de gaven van Danny. Decennia na de voorvallen in The Overlook Hotel, probeert Danny (vertolkt door Ewan McGregor) zijn visioenen te onderdrukken door overvloedig naar de fles te grijpen. Geleidelijk aan zullen zijn telepathische giften opnieuw waardevol zijn, als blijkt dat hij een connectie deelt met het jonge meisje Abra Stone. Die zal arme Danny opnieuw leiden naar een gruwelijke wereld waar een groep vampieren 'stoom' (dat leest u goed, ja) zuigen uit hun slachtoffers, op zoek naar het eeuwige leven.

2. Horrormeester Mike Flanagan

Horrorfans kunnen voorlopig op hun twee oren slapen met een ervaren rot als Flanagan op de regiestoel. Niet alleen kan hij ‘Hush’ (2016), ‘Ouija: Origin of Evil’ (2016) en ‘Oculus’ (2013) op zijn palmares schrijven, maar het is ook al niet meer de eerste keer dat hij werk van Stephen King overzet naar het grote scherm. Zo adapteerde hij al eerder ‘Gerald’s Game’ voor Netflix. Ook zijn laatste Netflixworp ‘The Haunting of Hill House’ werd door vriend en vijand geprezen.

3. Kubrick is nooit ver weg

Wat meteen in het oog springt in de trailer, zijn de vele referenties naar het werk van Stanley Kubrick. Van kamer 237, de kleine Danny op zijn fietsje door de hotelgangen tot de ‘Here’s Johnny’ scène: Flanagan schrikt er niet voor terug om zijn voorganger de nodige eer aan te doen. Flanagan liet alvast weten dat ‘Doctor Sleep’ zal plaatsvinden in hetzelfde ‘cinematografische universum’ als dat van Kubrick. In de flashbacks naar Danny’s jeugd zullen geen scènes hergebruikt worden, afgezien van de beruchte scène waarin een rivier van bloed door de gangen van The Overlook Hotel stromen. Alle overige scènes zijn met een grote toewijding gerecreëerd door Flanagan, naar eigen zeggen in de hoop dat zelfs de grootste cinefielen het verschil met het origineel niet meer zullen zien.

4. De wrok van King

‘The Shining’ is het meest persoonlijke werk dat Stephen King tot nu toe afleverde. King is altijd vrij zuinig geweest met de kritiek op de vele adaptaties van zijn romans, maar deze verfilming bleef hij jarenlang hartstochtelijk en publiekelijk haten. Hoewel King de esthetische waarde niet ontkende, was het vooral Kubricks losse omgang met het plot dat hem opzadelde met een alomvattende afkeer voor de adaptatie.

De vertolking van Jack Nichelson is één van de redenen dat Kubricks verfilming tot een absolute klassieker uitgroeide, maar toch is net dat hetgeen dat King tegen de borst stoot. Nichelson had heel wat roem vergaard met zijn verschijning in ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’, waar hij eveneens een personage speelde met een wankele geest. Het probleem? Volgens King zorgde die casting ervoor dat Jack Torrance meteen gek verklaard werd vanaf het begin. Dat lag niet toevallig gevoelig voor de succesauteur: Jack was voor een deel gebaseerd op zijn persoonlijke ervaringen met alcoholisme. Terwijl de roman de focus legde op de geleidelijke ondergang van Jack aan alcoholmisbruik en het bovennatuurlijke kwaad dat via het hotel bezit nam van hem, maakte Kubrick Jack vanaf het begin de schurk.

In een interview met BBC was King overigens ook niet mals voor Shelley Duvalls vertolking van Wendy: “Ze is daar gewoon om te schreeuwen en dom te zijn, dat is niet de vrouw waarover ik schreef."

5. Spreidstand

Het lijkt erop dat Doctor Sleep niet zomaar uitmelkerij van een succesverhaal is. Over de sequel liet Stephen King al eerder optekenen dat Doctor Sleep cruciaal is om de echte geschiedenis van de Torrance familie te vatten, zeker als je de film nog niet zag. Dat kan erop wijzen dat de film voor een groot deel ook een correctief zal vormen op de afwijkingen die Kubrick maakte. Opnieuw smokkelde King een alcoholprobleem in het verhaal. Wellicht geeft hij op die manier Flanagan de kans om op Kings manier de psychologische gevolgen van ongecontroleerd zuipen weer te geven.

Mike Flanagan begeeft zich dus duidelijk op glad ijs. Hoe verzoen je Kubricks verfilming en Stephen Kings romans zonder op één van beide hun (al dan niet dooie) tenen te trappen? Net zoals zijn voorganger verzekerde Flanagan de jump scares af te zweren en een psychologische thriller te creëren. Tegelijk krijgt hij de kans om Jack gevoeliger weer te geven dan wat Kubrick ooit deed. De vraag rijst dan vooral hoe Flanagan zelf zijn stempel op de film kan drukken, terwijl hij tegelijk een ode brengt aan twee grote meesters.

Doctor Sleep loopt vanaf 30 oktober in de zalen.