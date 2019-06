EXCLUSIEF: Niet thuis voor de 'Thuis'-finale? Lees hier nu al wat er zal gebeuren

Het is eindelijk zover, dé hoogdag van het jaar. Het orgelpunt van een seizoen vol spanningen, doden, bijna-doden, huwelijken, carjackings, overspel, drama, miskramen, break-ups, adopties, geweld, psychologische spelletjes, rondgepoep, aanrijdingen – we kunnen nog wel even doorgaan, maar het is mooi weer en wij willen ook gewoon een terrasje doen.

Kortom: De Serie Der Series, ook wel ‘Thuis’ genoemd, komt ook dit jaar weer tot een climax én dat zal u geweten hebben. Tenzij u op Rock Werchter, Couleur Café of het ietwat dubieuze Vestiville zit. Dan heeft u brute pech en zal u de 'Thuis'-finale uitgesteld moeten kijken – de horror! Maar geen nood: zoals steeds is Humo er ook nu weer voor u. Onze Vrouw gooide al haar charmes in de strijd en kreeg de felbegeerde 'Thuis'-finale in handen. Hieronder leest u dus exclusief (!) wat er Marianne, Tamara, Bob, Nancy, Stan, Frank en consorten vanavond te wachten staat.

Het moment waar de seizoensfinale om draait is natuurlijk de trouw van Bob en Christine. Hoe dat huwelijk tot stand kwam? Heel eenvoudig: Bob besloot halsoverkop met Christine te trouwen nadat hij eerst het hart van Jana brak, die niet kon omgaan met Bob’s autistische trekjes. Toen hij niet lang na die breuk Tamara leerde kennen, scheen Bob plots op miraculeuze wijze genezen van zijn autisme, maar kreeg hij bindingsangst in de plaats. Tamara ontdekte namelijk dat ze zwanger was en Bob zag het niet zitten om een kind al daddy issues te bezorgen. Uiteindelijk deed hij dat toch, door het ongeboren kind en Tamara in de steek te laten - en zo komen we bij de trouwpartij terecht. De hamvraag is nu: gaat het huwelijk gewoon door en leven Bob en Christine nog lang en gelukkig?

U raadt het al: lang en gelukkig bestaat niet in soapland. Net voor de trouw echt uit de startblokken schiet, gaan de poppen al aan het dansen wanneer blijkt dat Bob en niet Dries de nacht met Marianne doorbracht toen Marianne zich twee weken geleden een stuk in de voeten zoop. Aangezien Marianne nu niemand meer heeft – Nancy is boos, Tom is boos, Leo is boos en Dries heeft geen tijd voor haar – besluit ze zich op Bob te storten en verklaart ze haar liefde. Bob heeft nu niet een, niet twee, maar drie vrouwen om uit te kiezen en dat had hij niet zien aankomen. Daardoor begint zijn autisme toch weer op te spelen, draait hij door en slaat hij op de vlucht. Exit Bob.

Net voor de trouw dronk Bob zich op zijn vrijgezellenavond in de Withoeve trouwens eveneens een stuk in zijn botten. In die toestand kwam hij tot de conclusie dat hij misschien toch vader wou worden. Daarop besloot hij zijn liefde te verklaren aan Tamara. Sindsdien weet Tamara geen blijf met zichzelf en dat uit zich in hevige weeën. Hoewel de gynaecoloog Tamara in de aflevering van gisteren nog wist te vertellen dat ‘het nog niet voor meteen is’, blijkt het nu toch voor meteen te zijn. Tamara belt Dries, maar die is aan het vegen met een sugar mommy. Gelukkig komt Nancy net op dat moment binnen en vlamt ze Tamara met haar taxi naar het ziekenhuis. Daar aangekomen blijkt dat de enige Thuis-ziekenhuiskamer bezet is door Bill die onder een trein terechtkwam in de bloedstollende aflevering van vorige week woensdag. Er is dus geen plaats meer voor Tamara, waarop ze een inzinking krijgt en afgevoerd wordt naar een instelling. Aangezien Stan die net verlaten heeft, was dat decor gelukkig wel nog vrij. Exit Tamara.

In de Withoeve, waar de trouw zal plaatsvinden, is Christine zich ondertussen van geen kwaad bewust. Al heeft zij daar ook wel wat katjes te geselen. Zo komt Stan optimaal gebruik maken van de open bar, om vervolgens een paar meppen uit te delen aan willekeurige gastrolacteurs. Ook Tom maakt aardig gebruik van de gratis drank en met zijn zatte botten randt hij – wegens afwezigheid van Nancy – een van de sugar mommies van Dries aan, die Tom daarop een pak rammel verkoopt. Kaat en Kobe hebben alleen maar oog voor elkaar, waardoor de linnen servetten op het fornuis belanden en vuur vatten. Geen ‘Lacs du Connemara’ vanavond. Wanneer Christine vervolgens ook nog Waldek en Thilly betrapt terwijl ze hun edele delen in de chocoladefontein aan het dopen zijn, loopt Christine compleet doorgedraaid de wijngaarden van Stevenson in. Exit Christine.

Om de boel toch een beetje onder controle te houden, regelt Peter een verrassingsact van Niels Destadsbader en Miguel Wiels om – supermeta – de nieuwe ‘Thuis’-begingeneriek voor te stellen. Dat is de druppel voor de overgebleven gasten, die dan maar besluiten om af te druipen. Exit iedereen.