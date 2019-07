Netflix, Disney+, Apple TV+... Wie is het best gewapend voor de strijd?

De vurige finale van ‘Game of Thrones’ was niks vergeleken met de strijd die gaat losbarsten tussen de streaminggiganten. Vandaag zit Netflix nog op de troon, maar de claim van Amazon Prime krijgt binnenkort het gezelschap van Disney+ en Apple TV+. Wie van de grote vier is het best gewapend voor de toekomst? En wie moet zich zorgen maken?

Rechten zijn van goudwaarde in deze vergelijking: wie mág wat uitzenden of rond welke personages nieuwe seizoenen maken. Kijkers houden van verhalen en personages die ze kennen. Voor dit overzicht houden we enkel rekening met series. De rechten daarop hebben meer overtuigingskracht om voor een streamingservice te kiezen. Uiteraard kan je filmfranchises ook uitmelken en kijkers lokken, maar via series en nieuwe seizoenen is het toch iets makkelijker.

Netflix

De bekendste naam. Netflix is actief sinds 1997 als dvd-verhuurder en sinds 2007 als aanbieder van streaming. De grote doorbraak kwam er in 2013 met ‘House of Cards’ en kort daarna met ‘Orange Is the New Black’. Sindsdien blijft Netflix zonder overleg met zijn boekhouder investeren in eigen content. Daarbij enkele grote successen zoals de genoemden ‘House of Cards’ en ‘Orange Is the New Black’, maar ook 'The Crown', 'Narcos', 'Stranger Things' en ‘Making a Murderer’.

Wat staat er ons te wachten als Netflix-abonnee? Binnenkort het nieuwe langverwachte derde seizoen van ‘Stranger Things’. Daarna volgen nog onder andere seizoen drie van ‘Casa de Papel’, ‘Mindhunter’ seizoen twee, ‘Brotherhood’ en ‘The Witcher’. Met een nog steeds scherpe prijs van slechts 7,99 euro per maand lijkt Netflix zeker van een vaste plaats in de meeste huiskamers.

… Maar er verdwijnen binnenkort ook wat rechten uit hun catalogus. Daarbij de Marvel-shows zoals 'Daredevil', 'Jessica Jones', 'Luke Cage' en 'The Punisher', maar ook alles van Disney, Pixar, Fox, en enkele oude maar nog steeds populaire shows zoals ‘Friends’ en ‘The Office’. Geen klein bier. Daarom blijft Netflix keihard investeren in eigen content. Daarvan controleren ze de rechten.

Amazon Prime

Als bedrijf is Amazon overal, zeker in de VS. Bij ons vindt de online verkoper-van-alles ook steeds meer toenadering tot de markt. Een slimme zet daarbij was de prijs voor hun Amazon Prime-bundel: 12,99 dollar (zo’n 11,60 euro) per maand, inclusief gratis shipping bij de webwinkel.

Amazon bestaat sinds 2006 als verkoper van VOD en sinds 2012 als aanbieder van streaming. Hun grootste topper? De reboot van ‘Top Gear’, herdoopt ‘The Grand Tour’. Andere populaire titels zijn ‘Goliath’, ‘The Man in the High Castle’, ‘Tom Clancy's Jack Ryan’ en ‘The Marvelous Mrs. Maisel’.

Toch wil Amazon Prima jou vooral met hun volgende titels overtuigen. Er werd zo’n 1 miljard dollar geïnvesteerd om ‘The Lord of the Rings’ naar jouw kleine scherm te brengen, hun versie van ‘Game Of Thrones’. Ook op het programma: de dure reeksen ‘Utopia’, ‘The Wheel of Time’ en ‘The Dark Tower’.

Naast fictie is Amazon ook actief in sportland. Ze kochten enkele nationale rechten voor de National Football League en de Premier League. Dat zijn korte contracten, dus het bedrijf kan binnenkort evalueren en – indien gewenst – hun visie hierin bijsturen.

Disney+

The new kid on the block . Alhoewel, het bedrijf bestaat al sinds 1923 en heeft dus een ongeziene catalogus films, series en programma’s om uit te puren. Vanaf 12 november 2019 kan jij Disney+ in huis halen voor de kleine som van 6,99 dollar (6,20 euro) per maand. Veruit het goedkoopste van alle aanbieders.

Disney+ zal vanaf dag één relevant zijn. Hun catalogus telt meer titels dan er mannen op Tinder zitten. Denk aan alle films van Disney zelf, maar ook de catalogus van Pixar, Marvel, Lucasfilm, National Geographic, 20th Century Fox, ESPN+ en Hulu. Die laatste is niet zo bekend hier, maar bezit wel de rechten van topreeks ‘The Handmaid’s Tale’. Dus ja: ook dát is van Disney.

Waar bezit Disney dan allemaal de rechten van? Oké, even inademen en hier gaan we: alles van Disney, Pixar, Star Wars en Marvel, maar via 20th Century Fox ook van franchises zoals ‘Alien’, 'Planet of the Apes', 'Predator', 'Die Hard’, 'Home Alone, 'Night At The Museum', 'Ice Age', 'Rio', 'Alvin And The Chipmunks', 'Modern Family', 'The X-Files', 'Legion', ‘The Simpsons’, ‘Family Guy’, ‘American Dad’, ‘Futurama’, ‘Buffy the Vampire Slayer’, ‘M*A*S*H’ en 'The Shield'.

Samen met hun release laat Disney ‘The Mandalorian’ op ons los, de eerste grote Star Wars-serie. Daarnaast staan ook ‘Marvel's What If...?’, ‘Falcon & Winter Soldier’ en ‘Diary of a Female President’ op de planning. Héél veel dus voor amper 6 euro per maand. Belangrijke voetnoot: Disney bezit niet enkel ‘tijdelijk’ de rechten voor al deze programma’s, het bedrijf is eigenaar. Er is dus geen gevaar dat ze die kwijtspelen.

Apple TV+

Die andere nieuwe speler. Over Apple TV+ is heel weinig geweten. Het lanceert in de herfst van 2019 en onder andere Reese Witherspoon en Jennifer Aniston werken aan een dramareeks, Steven Spielberg reboot ‘Amazing Stories’ en Oprah Winfrey komt met enkele documentaires.

Prijs? Geen idee. Kopen ze films en shows van andere verdelers? Onbekend. Gaat het succesvol zijn? Apple heeft een trouw leger van ‘fans ongeacht wat het is’. Dus in het begin sowieso. Daarna barst de concurrentiestrijd écht los.

HBO

HBO is nog een grote speler. In de VS kijk je via de kabel of via de streamingapp HBO Go. In België kun je niet rechtstreeks kijken, maar sinds 2011 zit de zender wel in een betaalpakket van Telenet (momenteel Play voor 11,95 euro per maand).

HBO is de grondlegger van de moderne hoge kwaliteitsreeksen. ‘The Sopranos’ uit 1999 wordt steevast genoemd als de allereerste. Daarna scoorde de zender ook met ‘The Wire’, ‘Deadwood’, ‘Girls’, ‘Veep’ en – natuurlijk – ‘Game Of Thrones’.

De leegte na ‘Game Of Thrones’. Daar is HBO bevreesd voor. Gelukkig was het met de miniserie ‘Chernobyl’ meteen raak: het is de best gewaardeerde reeks ooit op IMDb. Daarnaast verleiden ze jou ook nog steeds met kwalitatieve toppers zoals ‘Succession’, ‘Barry’, ‘Westworld’, ‘Last Week Tonight’, ‘Silicon Valley’ en ‘Big Little Lies’.

De volgende toppers? De ‘Game of Thrones’ spin-off met als werktitel ‘The Long Night’ krijgt de meeste aandacht. Die franchise blijven ze uitmelken. De druk ligt wel héél hoog, zeker na het teleurstellende laatste seizoen van GoT. Andere titels waar we naar uitkijken: 'Watchmen’, 'His Dark Materials', ‘The Plot Against America’ en 'The Time Traveler's Wife'.

Wie staat er het beste voor?

Alle kandidaten scoren het best in een domein: Netflix is de huidige leider, Disney+ heeft de grootste catalogus, Apple TV+ is het rijkste bedrijf, Amazon Prime heeft een uniek profiel met de webwinkel en HBO heeft – subjectief, maar toch – de beste shows.

Het is dus moeilijk te voorspellen wie binnen vijf jaar de grote heerser is. Wel lijkt de kans klein dan één gezin ál deze diensten in huis haalt. Dat is niet alleen duur (opgeteld zou het nu 37,74 euro kosten, zonder Apple TV+), maar ook overdaad. Wie sneuvelt? Disney+ lijkt zeker van een plaats. Ook het falen van rijke spelers Amazon en/of Apple lijkt onwaarschijnlijk. Want in tegenstelling tot Netflix maken zij wél winst. Afspraak binnen een jaar of vijf.