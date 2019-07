Fans keken er al naar uit: 34 jaar na A View To A Kill zou Grace Jones – intussen 71 – opnieuw te zien zijn aan de zijde van James Bond. Maar toen Jones deze week arriveerde in de Britse Pinewood Studios, ontdekte ze dat haar rol beperkt was tot een cameo. Te min, vond de diva, dus stapte ze op. Het is een zoveelste tegenslag voor de film, voorlopig nog geafficheerd onder de werktitel Bond 25.

Het begon al in 2015 met de hoofdrolspeler die dwarslag, nog voor de vorige film in de zalen kwam. “Ik snij nog liever mijn polsen door dan een vijfde keer James Bond te spelen”, zei Daniel Craig bij de presentatie van Spectre in 2015. De geruchten werden pas een jaar later ontkracht: Craig zou toch blijven.

Maar omdat Craig bleef, stapte Sam Mendes op. Nochtans had hij vanuit de regiestoel de laatste twee films tot een goed einde gebracht. “Spectre brengt alle vier de films van Daniel samen in één slotverhaal, en voltooit een reis”, zei hij in Deadline. Producers Barbara Broccoli en Michael G. Wilson moesten dus niet langer op zoek naar een nieuwe agent 007, wel naar een regisseur.