Succesmanager Bert De Graeve: 'Mensen ontslaan ervaar ik als een persoonlijk falen'

‘Kijk daar, een koppel patrijzen met hun jongen.” Enthousiast wijst Bert De Graeve in de verte naar het gevleugelde familietafereel. Vanuit zijn schitterende tuin geniet de topmanager van de weidse zichten op de velden rond het West-Vlaamse Oostkerke. De idyllische prentkaart die zich voor onze ogen ontrolt wijzigt mee met het zonlicht. De namen in deze uithoek doen menig zondagse fietser watertanden: Damme, Lissewege, Hoeke. Maar het is een maandag, en dus is de smalle weg naar de woonst van de familie De Graeve verlaten. Het brengt herinneringen naar boven aan zijn geboortedorp Avelgem. De Graeve komt uit een familie met acht kinderen, onder wie politiek cartoonist Jan De Graeve (lan).

We nestelen ons in de tuin, beschermd door een parasol die de middagzon in het gareel en ons in de schaduw houdt. Er is koffie, er zijn koekjes, er is gekoelde frisdrank. Onze interviewee toont zich een galante gastheer, ook al heeft hij zijn bedenkingen bij het journalistenheir. Daarin speelt zijn VRT-verleden een rol. Hij vertimmerde de logge gepolitiseerde instelling tot een hedendaags overheidsbedrijf dat opnieuw kon wedijveren met de commerciële zender VTM. Het leverde hem de bijnaam ‘Gouden Bertje’ op, een knipoog naar de gelijknamige televisieprijzen. Toen de nog ok­selfrisse schermgezichten Tom Lenaerts en Bart De Pauw alles uit de kast haalden om hun grote baas in 1997 als gast in hun populaire programma Schalkse ruiterste krijgen, barstte een ongeziene mediacampagne los. Tot zijn afgrijzen en verbazing werd Bert De Graeve gekatapulteerd tot BV.

‘Als uw geweten aan uw snorhaar knaagt, kom dan maar gauw naar hier terug.’ Die woorden zong Bart Peeters bij het afzwaaien van Bert De Graeve als CEO van de VRT. Het zegt iets over de populariteit van de toenmalige baas van de openbare omroep.