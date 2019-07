Ideale partner Netflix doet de liefde voor de romcom weer opflakkeren

Mijn jeugdherinneringen zijn verweven met romantische komedies. Op slaappartijtjes werd steevast Dirty Dancing uit de kast gehaald. Toen mijn zus haar eerste hartzeer doorworstelde, keken we samen wel tien keer naar How To Lose A Guy In 10 Days. Ze waren er altijd voor ons – Julia, Kate, Cameron, Meg en vele anderen – om ons te begeleiden op het hobbelige pad van de liefde. Net dat is de kern van de romantische komedie, kortweg de romcom. Deze films ‘onderzoeken’ de obstakels die vrouwen tegenkomen in hun zoektocht naar de prins op het witte paard. Deze zoektocht levert steevast hilarische situaties op – of dat is toch de bedoeling.