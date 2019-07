1. ROAR

Vergeet even de epische nieuwe versie van The Lion King: de krankzinnigste leeuwenfilm ooit gemaakt blijft ongetwijfeld Roar (1981). Niet door het simplistische verhaaltje: bioloog Hank wil het Afrikaanse dierenrijk bestuderen en gaat daarom midden tussen de dieren wonen. Gemene stropers zitten hem dwars. Weinig bijzonder, maar wat Roar toch zo uitzonderlijk maakt is dat de cast zich met gevaar voor eigen leven tussen circa vijftig ongetemde leeuwen en ook nog wat dito tijgers, olifanten en wilde boskatten moest begeven.

Of, nou ja: moest? Ze deden het uit vrije wil, want zo hadden Hitchcock-actrice Tippi Hedren en haar toenmalige echtgenoot Noel Marshall het bedacht. Hij regisseerde, zij produceerde en allebei speelden ze mee. Net als hun kinderen John en Jerry Marshall, alsook een nog piepjonge Melanie Griffith, dochter van Tippi.

Je kunt de film terugvinden op dvd, en verbazing wordt je deel. Als je denkt dat Tippi Hedren het in Hitchcocks horrorthriller The Birds (1963) moeilijk had, moet je Roar eens bekijken. Ongelofelijk dat dit gezin zo’n ridicuul experiment heeft overleefd. Grommende leeuwen op het dak. Gapende leeuwen op de veranda. Stoeiende leeuwen in de slaapkamer. Geen digitale leeuwen, nee, leeuwen met echte klauwen en echte tanden en een eigen humeur. Het is wel duidelijk wie er op deze ranch de baas zijn.