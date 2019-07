‘La casa de papel’ is het bewijs dat de strategie van Netflix haar vruchten afwerpt. De Spaanse serie over een groepje gekke genieën dat onder leiding van ‘El Professor’ een roof van 2 miljard euro wil plegen, was anders misschien onder de internationale radar gebleven. Maar de Amerikaanse streamingdienst kocht de rechten, zette de reeks wereldwijd op zijn platform, en die groeide overal uit tot een fenomeen. Bedenker-producer Alex Pina is blij, al was het maar omdat het zijn manier was om het gegeven ‘fight the power’ weer op de kaart te zetten.

Alex Pina «We moeten het verzet weer actueel maken, want er gebeurt momenteel over de hele wereld zoveel om tegen in opstand te komen. Op het gebied van milieu. Op economisch gebied. Op financieel gebied. Verontwaardiging, in plaats van een onverschillige houding. Verzet tegen het verliezen van het gevecht tegen de grote economische lobby’s. Als we onverschillig staan tegenover de zo diepgewortelde ongelijkheid, kunnen we het evengoed opgeven.»

- Wat vormde de inspiratie voor het personage van de professor, een misdadiger die het hart van alle kijkers verovert?