Wat blijft er over van de beschuldigingen tegen Spacey na het seponeren van de aanklacht?

De rechtszaak tegen de Amerikaanse acteur Kevin Spacey wegens aanranding is woensdag geseponeerd. De man die de aanklacht indiende, weigerde op onderdelen te getuigen. Het was een verrassende afloop van het eerste proces dat de voormalige ster van House of Cards te verwerken kreeg sinds hij in de herfst van 2017 werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het begin

Toen in oktober 2017 de #MeToo-beweging vleugels kreeg, nadat vele vrouwen in de media hadden getuigd tegen de Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein, kwamen er al snel beschuldigingen aan het adres van acteur Kevin Spacey. Acteur Anthony Rapp deed in een uitgebreid interview met het mediaplatform Buzzfeed uit de doeken hoe Spacey hem in 1986 op een feestje aanrandde. Rapp, bekend van Star Trek, was toen 14 jaar en de 26-jarige Spacey zou hem aan het einde van het feestje in de slaapkamer hebben opgezocht.

Spacey reageerde geschrokken op Twitter en zei dat hij zich het voorval niet kon herinneren. ‘Als ik mij daadwerkelijk zo heb gedragen, verdient Rapp mijn welgemeende excuses voor wat totaal ongepast dronken gedrag moet zijn geweest.’ In hetzelfde bericht leidde hij enigszins de aandacht af van de beschuldigingen door te bekennen dat hij al heel zijn leven op mannen valt. Vóór deze bekentenis was hij zeer gesloten over zijn privéleven.