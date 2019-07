Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

Heeft u het nieuwe seizoen van ‘Casa De Papel’ in één ruk uitgekeken? Geen probleem: er verschijnen de komende dagen op Netflix nog tal van nieuwe films en series. De bekendste titel is sowieso het zevende en laatste seizoen van ‘Orange Is The New Black’.

Laatste kans om deze titels te bekijken op Netflix:

21/7: ‘Project Runway’ (4 seizoenen).

22/7: ‘Ex Machina’, ‘No Strings Attached’, ‘Cast Away’, ‘Big Dreams, Small Spaces’ (3 seizoenen), ‘Monty Don’s Italian Gardens’ (1 seizoen), ‘Monty Don’s French Gardens’ (1 seizoen), ‘Fake or Fortune’ (1 seizoen), ‘Hollywood Darlings’ (1 seizoen).

23/7: ‘Canimals’ (1 seizoen).

28/7: ‘Lookalikes’ (1 seizoen), ‘Find It, Fix It, Flog It’ (1 seizoen).

31/7: ‘Continuum’ (4 seizoenen), ‘The Undateables’ (3 seizoenen), ‘Great Interior Design Challenge’ (2 seizoenen), ‘Tenkai Knights’ (1 seizoen), ‘Touch’ (2 seizoenen), ‘Cash Cab’ (1 seizoen), ‘Only Way Is Essex’ (2 seizoenen), ‘Derren Brown: Apocalypse and Fear’ (1 seizoen), ‘Worst Cooks in America’ (2 seizoenen).

Binnenkort nieuw op Netflix:

'The Shallows'

Waar gaat het over: Een surfster (Blake Lively) belandt gewond op een rots in de zee, maar tussen haar en het strand zwemt een hongerige haai.

Doet denken aan: ‘Jaws’, ‘The Reef’, ‘The Meg’, ‘47 Meters Down’, ‘Open Water’.

Waarom kijken: De dreiging van een haai blijft iets aantrekkelijk hebben, zeker in het zee- en zwembadseizoen…

Waarom skippen: De CGI-haaien van nu zijn nog niet een tiende zo scary als de maar haflwerkende pop uit ‘Jaws’ (1975).



Te bekijken vanaf 21 juli.

'The Lego Ninjago Movie'

Waar gaat het over: Een animatiefilm rond ninja’s die zich afspeelt in het Lego-universum. Lloyd wil zijn stad beschermen tegen Lord Garmadon, maar naast een echte bad guy is die ook zijn vader.

Doet denken aan: De andere Lego-films ‘The Lego Movie’ en ‘The Lego Batman Movie’.



Waarom kijken: Een aanrader voor zowel kinderen als voor hun ouders die vroeger uren met de bekende gele blokjes hebben gespeeld. Alles in de film is echt bouwbaar met Lego.



Waarom skippen: De speelgoedreeks ‘Ninjago’ bestond vóór de film, dus de reden van de film is niet ver te zoeken.

Te bekijken vanaf 24 juli.

'Another Life' (seizoen 1)

Waar gaat het over: De vondst van een buitenaards item is het begin van een ruimtemissie met als doel het vinden van leven. Al snel ontstaan er echter allerlei gevaren aan boord van het ruimteschip.



Doet denken aan: 'Babylon 5', 'Stargate SG-1', 'Alien', 'Prometheus', Cloverfield Paradox', ‘Life’.

Waarom kijken: Een van dé sterren van het straffe ‘Battlestar Galactica’ is Katee Sackhoff en zij speelt hier opnieuw mee in een ambitieuze scifi-reeks met véél potentieel.



Waarom skippen: De head writer van de reeks is Gorrman Lee, die hiervoor ook ‘Altered Carbon’ neerpende. De meningen daarover zijn heel verdeeld.



Te bekijken vanaf 25 juli.

Workin' Moms (seizoen 2)

Waar gaat het over: Een Canadese sitcom over vier jonge moeders die na hun zwangerschapsverlof opnieuw aan het werk gaan.

Doet denken aan: 'The Letdown', 'Good Girls', 'Desperate Housewives'.

Waarom kijken: De serie doet het heel goed in Canada, met ondertussen ook al een derde seizoen.

Waarom skippen: Voor ouders is het misschien niet dé beste ontspanning wanneer de kindjes eindelijk in bed liggen?



Te bekijken vanaf 25 juli.

Orange Is The New Black (seizoen 7)

Waar gaat het over: Het laatste seizoen over het leven in en rond vrouwengevangenis Litchfield Penitentiary.

Doet denken aan: 'Oz', 'Wentworth', 'Glow', 'Orphan Black', ‘The L Word'.

Waarom kijken: Het einde van de eerste reeks waarmee Netflix echt doorbrak (samen met ‘House Of Cards’). Als je de vorige zes seizoenen zag, dan heb je geen enkele reden om nu af te haken.

Waarom skippen: Het verhaal van hoofdpersonage Piper Chapman voelt al enkele seizoenen uitverteld, en ook voor de andere belangrijke karakters mag het stilaan afgelopen zijn.



Te bekijken vanaf 26 juli.

Sugar Rush (seizoen 2)

Waar gaat het over: Een Netflix Original waarbij deelnemers desserts moeten maken. Ja, net zoals ‘Bake Off Vlaanderen’ op VIER, maar dan zonder Wim Opbrouck.

Doet denken aan: 'Bake Off Vlaanderen’, 'Nailed It!', 'Great British Bake Off', 'Zumbo’s Just Desserts'.

Waarom kijken: Omdat je fan bent van kookprogramma’s. Of van desserts. Of van beide.

Waarom skippen: Kijken naar ‘Sugar Rush’ is geen goede combinatie met het behouden van je summer body.



Te bekijken vanaf 26 juli.

Whitney Cummings: Can I Touch It?

Waar gaat het over: De vierde special van commediène Whitney Cummings. Ze heeft het onder andere over feminisme en de rol van technologie in onze maatschappij.

Doet denken aan: ‘Katherine Ryan: Glitter Room’, ‘Amy Schumer: Growing’, ‘Ali Wong: Baby Cobra’, ‘Anjelah Johnson: Not Fancy’.

Waarom kijken: Ben je fan van de show ‘2 Broke Girls’? Top: Whitney Cummings heeft die geschreven!

Waarom skippen: Er is nog steeds veel meer aandacht voor mannelijke comedians dan voor vrouwelijke, dus wij raden ‘Can I Touch It?’ sowieso aan!



Te bekijken vanaf 30 juli.

Ook binnenkort te zien: