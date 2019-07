Hoe Disney weer de grootste werd dankzij superhelden

Waar superhelden in kaskraker na kaskraker om vechten, heeft Disney sinds zondag definitief bereikt: wereldheerschappij. Met Avengers: Endgame heeft Disney sinds dit weekend de succesvolste bioscoopfilm aller tijden in handen, met een recette van 2,5 miljard euro. Daarmee breekt de superheldenfilm, waarin Iron Man, Thor en consorten de strijd aanbinden met opperschurk Thanos, het tien jaar oude record van sciencefictionfilm Avatar, inmiddels ook intellectueel eigendom van Disney. In 2019 is tot nu toe van elke drie verkochte Amerikaanse bioscoopkaartjes er één voor Disney-films als Toy Story 4, Aladdin of Captain Marvel, een historisch hoog marktaandeel.