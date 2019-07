In het pantheon van beroemde filmscènes en schitterende acteerprestaties is er een speciale plaats voorbehouden voor die ene scène aan het einde van Blade Runner, de sciencefictionklassieker van de Amerikaanse regisseur Ridley Scott. In de zure regen van het dystopische, futuristische Los Angeles spreekt Roy Batty, een rebellerende replicant – een androïde die als slaaf wordt ingezet – zijn laatste woorden.

“I’ve seen things you people wouldn’t believe”, mijmert hij zelfverzekerd, terwijl hij de wonderen die hij heeft kunnen aanschouwen, beschrijft. “All those moments will be lost in time... Like tears, in rain... Time to die.”

De acteur die Roy Batty vertolkte en die iconische woorden op een unieke, indringende manier uitsprak, met zijn gebleekte, korte haar en zijn eindeloze blik, is de Nederlander Rutger Hauer. Voor hem was het, vorige week, tijd om te sterven. Maar de wonderlijke momenten uit zijn carrière zullen niet verloren gaan.