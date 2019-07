Wat zijn volgens IMDb de beste films op Netflix?

De Internet Movie Database (IMDb) blijft dé online referentie voor filminformatie. Hun quotering beslist waar een film belandt op een schaal van een absoluut meesterwerk tot The Room (heel slecht). Humo presenteert: de ‘beste films ooit’ die je op Netflix vindt!

IMDb bestaat sinds 1990 en telt ruim 6 miljoen titels en 10 miljoen acteurs, actrices, regisseurs, etc. De website startte volledig beheerd door fans. Maar in 1998 werd deze opgekocht door gigant Amazon.

Het quoteringsysteem van IMDb is volledig transparant: iedereen met een account kan punten geven van 1 tot 10. Vanaf 5 stemmen heb je een officiële quotering, vanaf 25.000 stemmen kom je in aanmerking voor de lijst van Top Rated Movies.

De ‘beste film ooit’ is volgens IMDb ‘The Shawshank Redemption’ met een score van 9,2/10 na ruim 2,1 miljoen stemmen. De film zit echter niet in de catalogus van Netflix. Welke toppers je wel met één swipe kan bekijken? We lijsten ze voor jou op: