Het einde is zoek in Hollywood: waarom films oneindig beginnen te duren

Lord of the Rings-acteur Elijah Wood vertelde in The Graham Norton Show ooit een bijzonder geinige anekdote over een ontmoeting met Jack Nicholson, backstage, tijdens een uitreiking van de Golden Globes. Nicholson was naar het derde en laatste deel van The Lord of the Rings gaan kijken, en zei tegen Wood: “Weet je, die film... Hij eindigde gewoon niet. Wat gebeurt er uiteindelijk?”

U moet weten: nadat de ring vernietigd wordt en het rijk van Sauron in elkaar stuikt (het logische einde) is er nog een koningskroning (ook een mooi einde), een epiloog waarin je ziet wat er van de andere hoofdpersonages is geworden (goede plek om af te ronden) en een slotscène waarin Elijah Woods personage, Frodo, naar The Undying Lands vertrekt (het uiteindelijke einde). De film klokt af op 3 uur 21 minuten, en dat was te veel voor Nicholson. “Ik heb het einde niet eens gezien, ik ben daarvoor nog vertrokken.”

3.000 uur superheldencinema

Een mens vraagt zich af wat de Oscar-winnende acteur uit One Flew over the Cuckoo’s Nest en The Shining zou vinden van het Marvel Cinematic Universe, de reeks films die in 2008 begon met de eerste Iron Man-film en afgelopen weekend records brak toen Avengers: Endgame de meest succesvolle film uit de geschiedenis werd.

In datzelfde weekend werd ‘Phase Four’ aangekondigd, de vierde fase van het Marvel Cinematic Universe. In nauwelijks anderhalf jaar tijd worden vijf films uitgebracht, waaronder een film rond het personage Black Widow en een nieuwe Thor-aflevering, waarin Natalie Portman de hamer zal zwaaien.