'Stranger Things'-acteur Finn Wolfhard: 'Tiener zijn betekent met vallen en opstaan dingen uitvinden'

De serie die is ingebed in de jaren tachtig, inclusief verwijzingen naar de Koude Oorlog, de opkomst van computerspelletjes en met heel veel jarentachtigmuziek, -mode en -films. Aan het eind van het tweede seizoen was alles weer goed gekomen in het fictieve Amerikaanse stadje Hawkins, in de staat Indiana. Het monster uit de parallelle Upside Down-wereld was verslagen door een groepje prepuberale kinderen en op het afsluitende schoolfeest maakte duisternis plaats voor kalverliefde. Dus gingen Mike Wheeler, een van de blozende ridders, en zijn paranormaal begaafde vriendinnetje Eleven (of El) tijdens het schuifelen vol op de mond. Ziedaar de eerste kus van Mike én de eerste filmkus van de toen 13-jarige acteur Finn Wolfhard, die Mike speelt.

Was dat niet ongemakkelijk, is de vraag voor Wolfhard, inmiddels een langharige 16-jarige die maar sporadisch oogcontact maakt met zijn ondervragers: ‘Ongemakkelijker om erover te praten dan het daadwerkelijk te doen. Als 13-jarige ben je nog steeds aan het groeien en voel je je ook kwetsbaar als de media er van alles over willen weten. Terwijl het uiteindelijk gewoon acteren is. Pas als je het erover hebt, realiseer je je ‘o ja, ik heb met die en die gezoend’.’