Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

Eerder deze zomer liet Netflix al de derde seizoenen van ‘Stranger Things’ en ‘Casa de Papel’ los op uw woonkamer. Alles gezien? Prima, want nu is het de beurt aan ‘GLOW’ en ‘Mindhunter’ om met nieuwe afleveringen aan te bellen.

Deze titels verdwijnen uit de catalogus van Netflix:

3/8: ‘Bad Grandpa .5’, ‘Star Trek: Into Darkness’, ‘Star Trek’, ‘Transformers: Age of Extinction’, ‘Labor Day’.

4/8: ‘Case 39’, ‘Anchorman 2: The Legend Continues’, ‘Jack Ryan: Shadow Recruit’, ‘Morning Glory’, ‘World War Z’, ‘G.I. Joe: Retaliation’, ‘Men, Women & Children’, ‘The Last Airbender’.

5/8: ‘The Lovely Bones’, ‘Angus, Thongs and Perfect Snogging’, ‘Jack Reacher’, ‘Hugo’, ‘Catch Me If You Can’, ‘Primal Fear’, ‘Footloose’.

8/8: ‘Charlie Luxton’s Homes by the Med’ (2 seizoenen), ‘To Build or Not To Build’ (1 seizoen), ‘Consumed’ (1 seizoen).

11/8: ‘Splitting Up Together’ (1 seizoen).

En deze titels verschijnen binnenkort op Netflix:

The Smurfs 2

Waar gaat het over: Je favoriete blauwe mensen (op de politie na, natuurlijk) krijgen het weer aan de stok met Gargamel. Hij ontvoert Smurfin en neemt haar mee naar Parijs.

Doet denken aan: De eerste film van ‘The Smurfs’, maar ook aan zaken zoals ‘Alvin and the Chipmunks’ en ‘Garfield’.

Waarom kijken: Voor de bekende stemmen, waaronder Katy Perry, John Oliver en Neil Patrick Harris.

Waarom skippen: Omdat de getekende versie nog steeds ontzettend veel beter is.



Te bekijken vanaf 1 augustus.

Dear White People (seizoen 3)

Waar gaat het over: Enkele donkere studenten zijn op de gerenommeerde Ivy League-universiteit het slachtoffer van racisme. Hun antwoord? Een radioprogramma.

Doet denken aan: ‘Insecure’, ‘She's Gotta Have It’, ‘The Get Down’.

Waarom kijken: Een slim geschreven mix van komedie, drama en tal van maatschappelijke issues, overgoten met een tienersausje.

Waarom skippen: De humor voelt soms wat té jeugdig aan.



Te bekijken vanaf 2 augustus.

Patriot Act with Hasan Minhaj (seizoen 4)

Waar gaat het over: Komiek Hasan Minhaj geeft zijn kijk op de actualiteit – en die is best grappig.

Doet denken aan: Zijn andere specials, maar misschien doet het nog het meest denken aan de rol van correspondent die Minhaj speelde voor ‘The Daily Show’.

Waarom kijken: Minhaj is énorm grappig. Check ook zeker z’n comedy special ‘Hasan Minhaj: Homecoming King’.

Waarom skippen: Het inspelen op actuele zaken in de VS komt niet altijd over bij ons.



Te bekijken vanaf 4 augustus.

No Good Nick (seizoen 1 deel 2)

Waar gaat het over: De 13-jarige Nicole zet haar afkeer voor de familie Thompson om in daden, door zich voor te doen als een weeskind met hen als enige bloedverwant.

Doet denken aan: De cast telt veel namen uit shows van Disney en Nickelodeon, maar de reeks is toch op een ouder publiek gericht.

Waarom kijken: De donkere toon en plottwists houden de reeks boeiend, waardoor het idee verder gaat dan de voorspelbare conflicten.

Waarom skippen: De humor is de zwakke plek de komisch bedoelde reeks – en dat is niet ideaal.



Te bekijken vanaf 5 augustus.

Blade Runner 2049

Waar gaat het over: 35 jaar na het origineel breidt topregisseur Denis Villeneuve een vervolg aan de klassieker van Ridley Scott.

Doet denken aan: De eerste, maar ook aan andere scifi-films zoals ‘Alien’, ‘Arrival’ en ‘Total Recall’.

Waarom kijken: Harrison Ford z’n tegenspeler uit de eerste film, Rutger Hauer, is recent overleden. Maar z’n vervanger in deel twee heet Ryan Gosling en dat is zeker geen downgrade.

Waarom skippen: Het epos duurt 163 minuten en knipoogt vaak naar het origineel. Je bent dus best voorbereid.



Te bekijken vanaf 7 augustus.

GLOW (seizoen 3)

Waar gaat het over: Wanneer haar acteercarrière maar niet van de grond geraakt, besluit Ruth zich in te schrijven voor de Gorgeous Ladies of Wrestling. In seizoen drie verplaatsen ze zich van de worstelklas naar Las Vegas.

Doet denken aan: ‘Russian Doll’, ‘Orange Is the New Black’, ‘You’.

Waarom kijken: De worstelwereld is een atypische setting, zeker voor een reeks die vooral rond vrouwen draagt.

Waarom skippen: De eerste twee seizoenen vormen meer een geheel en in dit derde luik wordt een nieuwe weg ingeslagen. Hopelijk gaat die weg bergop en niet bergaf.



Te bekijken vanaf 9 augustus.

Mindhunter (seizoen 2)

Waar gaat het over: Eind jaren 70: twee FBI-agenten bezoeken opgesloten seriemoordenaars om een beter zicht te krijgen op hun manier van denken. Dat moet leiden tot meer succes bij het vatten van toekomstige killers.

Doet denken aan: ‘True Detective’, ‘Hannibal’, ‘Silence of the Lambs’.

Waarom kijken: Geproduceerd door David Fincher, die met onder andere ‘Se7en’, ‘Fight Club’ en ‘Gone Girl’ liet zien dat hij een meester is in het vertellen van misdaadverhalen.

Waarom skippen: Omdat je het eerste seizoen maar niks vond – maar dat kunnen we ons moeilijk inbeelden.



Te bekijken vanaf 16 augustus.

Ook binnenkort te zien: