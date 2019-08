7 Netflixtitels om je voor te bereiden op de nieuwe Tarantino

Quentin Tarantino’s ‘Once Upon a Time ... in Hollywood’ komt bij ons op 14 augustus in de zalen. Maar voor je naar de bioscoop rent om deze klepper van ruim 160 minuten te checken, kijk je best eerst deze titels.

‘Once Upon a Time ... in Hollywood’ gaat over het Hollywood van 1969, toen de geschifte sekteleider Charles Manson met een brute moord op actrice Sharon Tate en haar ongeboren kind een einde maakte aan de peace and love die de jaren 60 hadden geregeerd. Tarantino verweeft feiten met fictie in zijn film waarin we de voormalige tv-ster Rick Dalton (Leonardo DiCaprio ) en zijn stunt-double Cliff Booth (Brad Pitt ) volgen. Zij hebben het moeilijk om zich aan te passen aan de nieuwe richting die de filmwereld inslaat. Verder spelen ook Margot Robbie (als Sharon Tate), Al Pacino, Dakota Fanning, Damian Lewis, Kurt Russell , Timothy Olyphant en Luke Perry mee.

Humo selecteerde zeven Netflixtitels die je helemaal klaarmaken om de nieuwe Tarantino te bekijken.

Django Unchained (2012)

Tarantino’s meest succesvolle film op financieel vlak is zijn western ‘Django Unchained’. Daarin helpt premiejager Dr. King Schultz (Christoph Waltz ) ex-slaaf Django Freeman (Jamie Foxx ) om zijn vrouw terug te krijgen van de racistische grootgrondbezitter Calvin J. Candie (Leonardo DiCaprio). De film won twee Oscars (o.a. voor Beste Scenario) en toont hoe fantastisch DiCaprio is wanneer hij de dialogen van Tarantino mag spelen. Een voorbode voor ‘Once Upon a Time ... in Hollywood’?

The Quick and the Dead (1995)

Het personage dat DiCaprio speelt in de nieuwe QT, Rick Dalton, werd bekend door mee te spelen in een (fictieve) westernserie genaamd ‘Bounty Law’. Wel: in ‘The Quick and the Dead’ kun je die sfeer al opsnuiven. Samen met Sharon Stone , Gene Hackman en Russell Crowe komt een jonge DiCaprio in een stad terecht waar een dodelijk schiettoernooi wordt gehouden.

Inside the Criminal Mind (2018, serie)

De derde aflevering van de serie ‘Inside the Criminal Mind’ is een prima voorbereiding op ‘Once Upon a Time ... in Hollywood’. Het thema is ‘cult leaders’, en ook sekteleider Charles Manson wordt uitgebreid besproken.

Aquarius (2016, serie)

Nu we het toch over series hebben: ook ‘Aquarius’ gaat over Charles Manson en is net als de nieuwe Tarantino een fictieve bewerking van de historische gebeurtenissen. Gedurende twee seizoenen belanden twee agenten in het web van drugs, geweld en seks dat in het in Los Angeles van de jaren 60 rond de sekteleider hing. Eén van de hoofdrollen wordt vertolkt door David Duchovny , bekend van ‘The X-Files’ en ‘Californication’.

The Pianist (2002)

Hoewel ‘Once Upon a Time’ vooral focust op Sharon Tate, komt haar echtgenoot (en de vader van haar ongeboren kind), regisseur Roman Polanski , ook een paar keer als personage voorbij. Voor ‘The Pianist’ kreeg Polanski de Oscar voor Beste Regisseur.

The Wolf of Wall Street (2013)

In deze moderne klassieker van Martin Scorsese zijn twee van de sterren uit ‘Once Upon a Time ... in Hollywood’ in erg sterke rollen te zien: Leonardo DiCaprio (als effectenmakelaar Jordan Belfort) en Margot Robbie (als zijn vrouw Naomi Lapaglia). Brad Pitt en Al Pacino zijn dan weer samen te zien in ‘Ocean’s Thirteen’, die ook op de streamingdienst beschikbaar is.

The Hateful Eight (2015)

In de voorlaatste Tarantino-film valt naar goede gewoonte van de regisseur te smullen van de dialogen, van de muziek van Ennio Morricone (ook weer aanwezig in zijn nieuwste) en van de uitzonderlijke cast. Ook beschikbaar op Netflix: zijn doorbraakfilm ‘Reservoir Dogs’.

