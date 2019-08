Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

‘Mindhunter’ in één ruk uitgekeken? Wij ook. Netflix geeft jou nu enkele dagen tijd om opnieuw popcorn en cola in huis te halen vooraleer ze opnieuw een bom nieuwe series op jou loslaten. Waaronder het derde seizoen van het populaire ‘13 Reasons Why’.

Deze titels verdwijnen uit de catalogus van Netflix:

17/8: ‘Weekend Aristocrats’ (1 seizoen), ‘Strippers’ (1 seizoen).

22/8: ‘The Great Escapers’ (1 seizoen).

23/8: ‘Bleach’ (2 seizoenen), ‘Code Geass: Lelouch of the Rebellion’ (1 seizoen).

31/8: ‘American Odyssey’ (1 seizoen), ‘Stalkers Who Kill’(1 seizoen), ‘Mythbusters’ (2 seizoenen), ‘The Mick’ (seizoen 1).

Geostorm

Waar gaat het over: Een vernietigende geostorm bedreigt de aarde. Maar gelukkig heeft Gerard Butler besloten om daar een stokje voor te steken.

Doet denken aan: Rampenfilms zoals ‘2012’, ‘The Day After Tomorrow’ en ‘San Andreas’.

Waarom kijken: Prima popcornvertier om zonder nadenken naar te gapen.

Waarom skippen: Het zijn zoveel special effects en voelt dus zo onecht aan, dat je interesse snel onder het nulpunt zakt.

Te bekijken vanaf 21 augustus.

Hyperdrive (seizoen 1)

Waar gaat het over: Een gloednieuwe realityserie waarin straatracers het tegen elkaar opnemen op een uitdagende hindernisbaan.

Doet denken aan: ‘The Fast and the Furious’-franchise in een blender gestoken met ‘Ninja Warrior’ en ‘Mad Max: Fury Road’.

Waarom kijken: Dit kan door het wegvallen van ‘Top Gear’ en het mindere ‘The Grand Tour’ dé nieuwe favoriet worden voor autofanaten.

Waarom skippen: Blijft het concept tien afleveringen lang boeien? Dat zal vooral van het charisma van de deelnemers afhangen...

Te bekijken vanaf 21 augustus.

13 Reasons Why (seizoen 3)

Waar gaat het over: Het eerste seizoen van deze tienerreeks veroorzaakte veel ophef door het zelfmoordthema. Clay zoekt daarin uit waarom zijn klasgenote Hannah haar leven beëindigde. Sinds het tweede seizoen heeft het verhaal niets meer te maken met het bestseller van Jay Asher. Het plot van het derde seizoen is nog onbekend.

Doet denken aan: ‘Riverdale’, ‘Gossip Girl’, ‘Pretty Little Liars’.

Waarom kijken: Fans van de personages krijgen dezelfde bekende gezichten te zien.

Waarom skippen: Het eerste seizoen wist zeker te boeien, maar het tweede was een enorme teleurstelling. Worden veel reeksen plots beter in seizoen drie?

Te bekijken vanaf 23 augustus.

Workin' Moms (seizoen 3)

Waar gaat het over: Komische Canadese reeks over vier thirty--something vrouwen die een goede balans zoeken tussen hun professionele en privéleven.

Doet denken aan: 'The Letdown', 'Sex And The City', 'Desperate Housewives', 'Otherhood'.

Waarom kijken: De eerste seizoenen bleven mooi weg van alle clichés die je in een reeks als deze verwacht, zonder in te boeten aan kwaliteit.

Waarom skippen: Soms voelt de reeks aan als een aaneenschakeling van oneliners.

Te bekijken vanaf 29 augustus.

The Dark Crystal: Age of Resistance (seizoen 1)

Waar gaat het over: Het verhaal van drie Gelflings (Rian, Brea en Deet) die het geheim van Skeksis ontdekken en met een opstand proberen om hun wereld, genaamd Thra, te redden. Oh: het is een fantasyverhaal.

Doet denken aan: 'Moominvalley', ‘His Dark Materials’, ‘Labyrinth’, ‘The NeverEnding Story’.

Waarom kijken: Het is een prequel op de gelijknamige succesvolle klassieker uit 1982. Een must voor fans van het genre!

Waarom skippen: De mix van animatie en fantasy kan… druk zijn?

Te bekijken vanaf 30 augustus.

13 Geboden (seizoen 1)

Waar gaat het over: Vlaamse thrillerreeks van VTM over een seriemoordenaar die zich laat inspireren door de tien geboden.

Doet denken aan: ‘Se7en’, ‘Code 37’, ‘Tabula Rasa’.

Waarom kijken: Belgische fictie op Netflix, het is iets dat we moeten stimuleren. Hun investeringen zijn op termijn noodzakelijk om series als deze te blijven maken.

Waarom skippen: Omdat je de reeks al zag op VTM. Of op VTM Go waar de serie nu gratis te zien is.

Te bekijken vanaf 30 augustus.

Hotel Transylvania (seizoen 1)

Waar gaat het over: Prequelserie voor de gelijknamige films over een bende griezelkarakters die in Hotel Transylvania wonen.

Doet denken aan: 'Big Hero 6: The Series', 'Bunnicula', ‘Scooby-Doo’ en uiteraard de vier franchisefilms.

Waarom kijken: De horrorinsteek is leuk binnen het animatiegenre. De afleveringen duren hooguit een kwartier, dus veel zet je niet op het spel.

Waarom skippen: De gimmick is ondertussen wat uitgewerkt. Ze kunnen hier films en series rond blijven maken, maar steeds ten koste van de kwaliteit.

Te bekijken vanaf 31 augustus.

Verschijnen ook nog in augustus: