Wat we nu weten over 'Star Wars: Episode IX' (en ander Disney-, Marvel- en Pixarnieuws)

Op Star Wars: The Rise of Skywalker - het sluitstuk van de nieuwe trilogie - is het nog wachten tot midden december. Maar tijdens het Disney-fanevent D23 Expo in Anaheim werden al wat details gelost. En ook andere nieuwe projecten van de studio werden er voorgesteld aan duizenden fans. Inclusief onze reporter.

“Everything the light touches, is our kingdom.” Met deze quote opende het panel van The Walt Disney Studios, de filmtak van ’s werelds grootste mediabedrijf, tijdens haar eigen fanbeurs D23 Expo. De quote uit The Lion King is niet uit de lucht gegrepen, tegenwoordig huisvest Disney véél: Pixar, Marvel, Star Wars, Fox en natuurlijk Disney zelf. Zaterdagochtend verzamelden duizenden liefhebbers in het Conventie Centrum van Anaheim (Californië) voor de presentatie waar alle bioscoopfilms van de komende jaren werden voorgesteld.

Waar deze zaal het méést naar uitkeek, waren nieuwe beelden uit Star Wars: The Rise of Skywalker, het negende deel in de hele ruimtesaga. Deze wordt opnieuw geregisseerd door J.J. Abrams, die de eerste film van de laatste trilogie op de rails heeft gezet. Het vorige deel - The Last Jedi - werd wisselvallig onthaald, Abrams zou het tij moeten keren door de reeks in schoonheid af te sluiten. Uit de trailer blijkt alvast dat Rey het opnieuw tegen Kylo Ren opneemt. Maar ook dat ze voortaan met een tweezijde, rode lightsaber de strijd aangaat. En dat zou erop kunnen wijzen dat ze aan de verkeerde kant van de Force terecht is gekomen.

Hoewel de hele cast aanwezig was, ging het toch vooral over wie er niet bij was: Carrie Fisher, ofte Princess Leia, die overleed na de release van Episode VII. “We hadden nog ongebruikte beelden van de opnames van die film”, zegt Abrams. “Ik moest haar wel in deze film opnemen. In haar boek The Princess Diarist bedankt ze me om het ‘twee keer’ met haar ‘uit te houden’. We hebben maar één keer samengewerkt, dat was een klassieke Carrie-grap. Ik moest haar dus in de nieuwe film steken.”

Met dit sluitstuk, zet Star Wars de deur open naar nieuwe spin-offs en nieuwe verhalen, klinkt het nog. Star Wars: The Rise of Skywalker komt op 18 december in de zalen.

Marvel

Ook Marvel Studios had nieuws in petto. Zo komt er een Black Panther II, een werktitel, na het overdonderde succes van de eerste zwarte superheld begin vorig jaar. De film wordt verwacht in mei 2022. Volgend jaar komt er al Eternals al in de zalen, met een topcast waaronder Angelina Jolie, Richard Madden en Salma Hayek. Allen waren aanwezig, maar niemand mocht iets zeggen. Er was zelfs geen teaser klaar.

Wat Marvel wél kon laten zien, waren de eerste beelden van Black Widow, ook volgend jaar in de zalen. Daaruit blijkt dat alles draait om de relatie tussen het hoofdpersonage (Scarlett Johansson) en haar zus, in een verhaal dat zich afspeelt in Budapest.

Disney

Toch was Jolie niet voor niets naar Anaheim afgezakt. Bij de presentatie van Maleficent: Mistress of Evil werd ze opnieuw op het podium gevraagd. Waarom ze een tweede keer in de huid van de villain wou kruipen? “Ik miste haar”, zegt ze. “In de eerste film brachten we twee historische vijanden samen die toch familie blijken. In de nieuwe film worden ze aangemoedigd om niet samen te zijn omwille van hun verschillen, terwijl ze zelf vinden: wat ons anders maakt, maakt ons sterker.”

Elle Fanning keert terug als Aurora, een rol die ze eerste speelde toen ze amper 14 was. En ook Michelle Pfeiffer krijgt een rol. “Werken met andere vrouwen geeft me vaak een veilig gevoel, daarom wou ik meedoen”, aldus Pfeiffer. “Dat en dat ik erg hield van de eerste film.” Ook Chiwetel Ejiofor speelt mee, de man die deze zomer de stem insprak van Scar in de nieuwe The Lion King. De film komt op 16 oktober in de zalen en kreeg een eerste volwaardige trailer.

De komende jaren pakt Disney zelf uit met nieuwe live action titels. De voornaamste is Jungle Cruise, net als Pirates of the Caribbean gebaseerd op een attractie uit Disneyland, in de spirit van een ware Indiana Jones. Voor de gelegenheid liet het bedrijf een bootje uit het aanpalende park naar het conferentiecentrum overkomen met daarop een wuivende hoofdrolspeler Dwayne Johnson. Zijn tegenspeelster is Emily Blunt, vorig jaar in de grootse Disneyrol van Mary Poppins.

Nieuw op het lijstje is Cruella, een film die focust op de villain van 101 Dalmatiërs, met Emma Stone in de hoofdrol. Verder werkt de animatietak van de studio aan Raya and the Last Dragon, een film gebaseerd op de cultuur van Zuid-Oost Azië met stemmen van Awkwafina als draak en Cassie Steele als Raya. Maar op 20 november is het natuurlijk eerst de beurt aan Frozen II, een film die onbeantwoorde vragen beantwoordt. Sterling K Brown Evan Rachel Wood werden aan de stemmencast toegevoegd, in de rollen van Lieutenant Matthias en Queen Iduna.

Pixar

Pixar komt volgend jaar met twee nieuwe films. “En twee staat deze keer niet voor sequels”, aldus Pixar-baas Pete Docter. “Het gaat wel degelijk om nieuwe verhalen. En hoe gek de verhalen misschien klinken, we hopen dat ze met jullie connecteren. De film die ik momenteel zelf regisseer gaat over de vraag: waarom ben ik hier?”

Soul lijkt een soort Inside Out, een film die een complex concept als onze ziel probeert de visualiseren, met de stem van Tina Fey. Het hoofdpersonage heet Joe (Jamie Foxx), een man van middelbare leeftijd die ervan droomt om jazzmuzikant te worden, en zijn kans waagt bij de (fictieve) New Yorkse jazzclub Half Note. Trent Reznor, Atticus Ross en Jon Batiste schrijven de muziek. De film komt volgende zomer al uit.

Eerder was al Onward aangekondigd, een film over twee elfenbroers in een op het eerste zicht mensenwereld. Stemacteurs in deze zijn Tom Holland (uit de nieuwe Spider-Man) en Chris Pratt (uit Guardians of the Galaxy), Julia Louis-Dreyfus (uit Veep) is de stem van hun moeder. Via een oude toverspreuk krijgen ze hun vader terug voor één dag, alleen het loopt wat mis en de papa verschijnt maar half. De onderste helft. Onward wordt al verwacht in de lente.

© De Morgen