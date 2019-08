Dat het waarschijnlijk geen geweldige zonsondergang ging worden, had de fotograaf in het begin van de avond luidop gedacht. Enkele uren later zijn de trossen wolken alsnog uiteengedreven, en ligt het strand van Koksijde er met open armen bij. ‘Aan zee zingen de vogels niet, ze krijsen’, schrijft Karl-Heinz Ott in zijn roman Elke ochtend de zee. ‘Korte, scherpe kreten in de leegte van de hemel en tegen het eeuwige ruisen. Geen getsjilp, geen gekwinkeleer.’