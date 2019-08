The Matrix is terug in de bioscoop en nu eigenlijk nog relevanter

De gerestaureerde versie van The Matrix is onder ander te zien bij Kinepolis Luik, Gent, Antwerpen, Hasselt en Brussel, bij Studio Skoop Gent en White Cinema Brussel.

Vergeet 1969. Het boek met verhalen over de maanlanding, de Mansonmoorden, Easy Rider en Woodstock kan weer dicht. 1999 is het nieuwe 1969. Dat is althans het nostalgiecredo voor deze week, waarin een gerestaureerde digitale kopie van de twintig jaar oude sciencefictionklassieker The Matrix wereldwijd in de bioscopen te zien is. Twintig jaar is geen echt jubileum, maar dat weerhoudt Warner Bros er niet van een van de topstukken uit de roemrijke catalogus opnieuw uit te brengen.