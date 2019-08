Deze titels verdwijnen en verschijnen binnenkort op Netflix

Netflix houdt grote kuis net voor het nieuwe schooljaar start. Een pak titels verdwijnen, waaronder de drie ‘Jurassic Park’ -films, de drie ‘The Mummy’ -films en de vier ‘Bourne’ -films. Wat krijgen we in de plaats? Onder andere vier nieuwe series met voor ieder wat wils: een spannende dramareeks, een grappige highschoolreeks, een mysterieuze sciencefictionreeks en een beklijvende horrorreeks.

Deze titels verdwijnen uit de catalogus van Netflix:

Laatste kans om te kijken:

31/8: ‘Expelled’, ‘American Odyssey’ (1 seizoen), ‘Live And Let Live’, ‘Nothing In Return’, ‘Hector’, ‘Trainer!’, ‘Stalkers Who Kill’ (1 seizoen), ‘Garfield 2’, ‘…When Love Happens’, ‘Lunch Time Heroes’, ‘Invasion 1897’, ‘Gbomo Gbomo Express’, ‘The Duplex’, ‘Out Of Luck’, ‘The Mummy’, ‘The Mummy Returns’, ‘The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor’, ‘Vampires’, ‘Everybody Loves Somebody’, ‘The Big Hit’, ‘Mythbusters’ (2 seizoenen), ‘The Angels’ Share’, ‘ The 40-Year-Old-Virgin ’, ‘City 40’, ‘99’, ‘The Mick’ (1 seizoen), ‘ Jurassic Park ’, ‘The Lost World: Jurassic Park’, ‘Jurassic Park III’, ‘ Men in Black 3 ’, ‘Amityville: The Awakening’, ‘Mamma Mia!’, ‘Doom’, ‘Jaws’, ‘ The Bourne Identity ’, ‘The Bourne Supremacy’, ‘The Bourne Ultimatum’, ‘The Bourne Legacy’, ‘The Untouchables’, ‘Top Gun’, ‘The Scorpion King’, ‘The Purge’, The Break-Up’, ‘Father’s Chair’.

En deze titels verschijnen binnenkort op Netflix:

Waar gaat het over: Officieel de achtste film binnen de ‘Saw’-franchise. Het recept is hetzelfde: torture porn met schreeuwende tieners. Ondertussen is ook de negende ‘Saw’-film opgenomen. Die laatste is geschreven door Chris Rock en heeft een rol voor Samuel L. Jackson!

Doet denken aan: De zeven vorige Saw-films, maar ook ‘Hostel’ en ‘Escape Room’.

Waarom kijken: Omdat je weet wat je gaat zien. ‘Jigsaw’ is dus een must voor fans.

Waarom skippen: Origineel kan je het niet meer noemen, toch?

Te bekijken vanaf 1 september.

Waar gaat het over: De oprichting van het bekendste restaurant ter wereld: McDonalds.

Doet denken aan: ‘The Social Network’, ‘Jobs’, ‘The Big Short’.

Waarom kijken: Michael Keaton schittert als Ray Kroc, de man die van McDonalds een wereldwijd imperium maakte.

Waarom skippen: We kunnen niet garanderen dat je achteraf nog fan bent van de keten.

Te bekijken vanaf 5 september.

'The Spy' (seizoen 1)

Waar gaat het over: Het waargebeurde verhaal van Israëlisch spion Eli Cohen die een belangrijke rol speelde in de geschiedenis van het land.

Doet denken aan: ‘Narcos’, ‘Homeland’.

Waarom kijken: De hoofdrol is voor Sacha Baron Cohen. En als die in vorm is…

Waarom skippen: Deze serieuze reeks heeft niets weg van ‘Borat’ of ‘Who Is America?’. Afrader dus voor wie op grappige typetjes zit te wachten.

Te bekijken vanaf 6 september.

'Elite' (seizoen 2)

Waar gaat het over: Drie arbeidskinderen schrijven zich in voor een exclusieve privéschool in Spanje. Dat botst natuurlijk op alle vlakken. En dan vindt er een moord plaats…

Doet denken aan: ‘La Casa De Papel’, ‘Riverdale’, ’13 Reasons Why’, ‘Quicksand’.

Waarom kijken: Deze reeks schreeuwt guilty pleasure.

Waarom skippen: Een Spaanse reeks, dus ze spreken Spaans. Kijken in combinatie met gsm’en is geen optie.

Te bekijken vanaf 6 september.

Waar gaat het over: Een collectief superhelden van DC neemt het op tegen superschurk Steppenwolf.

Doet denken aan: ‘Batman v Superman: Dawn of Justice’, ‘Man of Steel’, ‘Suicide Squad’.

Waarom kijken: Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Amy Adams, Jason Momoa, Jeremy Irons, J.K. Simmons, Jesse Eisenberg, Doutzen Kroes...

Waarom skippen: Zack Snyder en superheldenfilms… het blijft een wat matig huwelijk.

Te bekijken vanaf 7 september.

'The I-Land' (seizoen 1)

Waar gaat het over: 10 personen worden zonder herinneringen wakker op een eiland. Wat nu?

Doet denken aan: “Lost’, ‘Westworld’, ‘Prison Break’.

Waarom kijken: Op basis van de teaser lijkt de reeks mooi het midden te houden tussen drama, sciencefiction en horror.

Waarom skippen: De teaser van ‘Lost’ was ook geweldig, net als de eerste seizoenen. Maar daarna…

Te bekijken vanaf 12 september.

'Marianne' (seizoen 1)

Waar gaat het over: De heks Marianne beheerst de dromen (nachtmerries?) van schrijfster Emma. Ze besluit om die inspiratie te gebruiken in haar nieuwe boek, maar dat had ze beter niet gedaan.

Doet denken aan: ‘The Conjuring’, ‘Annabelle’, ‘The Nun’, ‘Insidious’.

Waarom kijken: Die vorige horrorreeks van Netflix, ‘The Haunting of Hill House’, was héél goed.

Waarom skippen: Een reeks over heksen die Frans spreken kan een hoop jeugdtrauma’s samenbrengen.

Te bekijken vanaf 13 september.

