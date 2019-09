Queen D. noemen haar vriendinnen haar, omdat ze weleens graag de Beyoncé uithangt op een podium. Of Danira Boufriss, want ze moet elke week minstens één keer naar de frituur. Maar het vaakst zeggen ze – thuis in Vilvoorde – ‘Dani’. 'Als ze dat doen, is de glamour ver te zoeken', lacht ze zelf. 'Dani is dan zeker geen diva.'

Deze Dani met Grieks, Marokkaans en Kempens bloed presenteert vanaf overmorgen Vandaag. Een naam simple comme bonjour voor de nieuwe talkshow op Eén, elke weekdag om 22 uur. Daar zal zij, en niet langer Lieven Van Gils, de dag overschouwen met enkele gasten.

Voor haar is het een volkomen logische stap, maar de critici wrijven zich al in de handen, en dat weet ze, zeker na alle bagger die ze over zich heen kreeg tijdens haar doortocht in De slimste mens ter wereld.

Dat haar carrière weleens een zigzagbeweging maakte – van Canvas naar Het journaal, van Over eten naar Steracteur sterartiest – was vaak een welkome aanleiding voor diezelfde critici om met nog meer modder te gooien. Zegt ze zelf: 'Het is toch niet omdat ik graag zing in een glitterjurk dat ik geen zinnig gesprek kan voeren met een serieuze mens? Is het niet absurd om mensen in een hokje te stoppen en ze daar voor altijd te laten zitten? Zo’n opdeling is toch totaal passé?

'Ja, ik lees Story en Dag Allemaal. Maar ik verslind ook de Knack. Ik koop zelfs boeken! Grand Hotel Europa is mijn laatste aanwinst. En weet je wat ik nog doorploeg? De weekendbijlages van de kranten. Ben ik nu ernstig genoeg voor een latenighttalkshow?' (schaterlach)

- Zijn er nog vooroordelen die je wil beslechten? Of taboes die je wil doorbreken? In elk interview laat je wel vallen dat je zelf geen enkel taboe hebt.