Onze man keek naar The Matrix in 4DX. En voegt het iets toe?

Gelukkige verjaardag, Matrix! Omdat het precies 20 jaar geleden is dat Neo ( Keanu Reeves ) in een verrassend diepe konijnenpijp viel en jiujitsu leerde, speelt het revolutionaire meesterwerk van de Wachowski ’s in een geremasterde versie opnieuw in de bioscoop. Meer nog: onder het motto ‘Je stapt letterlijk in de Matrix!’ is de kaskraker uit 1999 nog tot 10 september in 4DX te zien in de Kinepolis-vestigingen te Gent, Hasselt, Brussel, Antwerpen en Luik. Wij trokken een groene das en een lange zwarte mantel aan en gingen het 4DX-concept voor u uittesten.

Sinds het visionaire ‘The Matrix’, één van onze lievelingsfilms aller tijden, 20 jaar geleden een elektromagnetische schokgolf door het cinemalandschap joeg, is de wereld grondig veranderd. Keanu loopt tegenwoordig rond met iets meer vet rond de kin, Andy en Larry Wachowski heten vandaag Lilly en Lana, en de ouderwetse telefooncel, voor Morpheus en zijn vrienden een levensnoodzakelijk middel om vanuit de Matrix terug in the desert of the real te geraken, is voorgoed uit het straatbeeld verdwenen.

Het meest beangstigende is dat de Matrix zélf, de door machines gecontroleerde virtuele realiteit waarin de mensheid gevangen zit, stilaan werkelijkheid wordt: zo valt het niet te ontkennen dat u en ik, veel meer dan in 1999, gereduceerd zijn tot slaven van de computertechnologie. Denk na: bent u het die uw smartphone controleert, of zijn het uw apps en uw sociale netwerksites die ú controleren? Aha!

En ook de bioscoopindustrie heeft sinds 1999 een gedaanteverwisseling ondergaan: de ouderwets ratelende projectoren zijn vervangen door gesofistikeerde laserprojectie, 3D valt niet meer uit de multiplexen weg te denken, het IMAX-formaat is aan een wederopstanding bezig, en in een poging om de bioscoopbeleving nóg aantrekkelijker te maken, heeft de Kinepolis recentelijk het 4DX-concept geïntroduceerd. Teneinde u helemaal in de film te zuigen, werden sommige zalen uitgerust met bewegende stoelen en met een hele resem omgevingseffecten, zoals regen, wind, bliksem en mist.

Maar wérkt het concept ook? Zal die mix van bewegingseffecten en weersimulaties ons dieper dan ooit in het wonderlijke universum van de Matrix zuigen? Zullen we de smeuïge koekjes van The Oracle écht kunnen ruiken? Zullen we het zweet op de kale knikker van de gevangen genomen Morpheus overvloedig op ons neer voelen druppelen, en zullen we tijdens de kung fu-duels zélf de lucht inzweven? Wij namen plaats in de 4DX-zaal in Kinepolis Gent, de voeten op de voetensteun, helemaal klaar voor een ‘Buckle your seatbelt, Dorothy, ‘cause Kansas is going bye-bye!’-ervaring.

Maar wacht: voor wat dient dat lichtgevende blauwe knopje op de armleuning? Een belknop? Pauzeknop? Om de schietstoel in werking te stellen? Niets van dat alles: heeft u liever niet dat uw pasgeföhnde haren nat worden, dan kunt u met een druk op die knop het regeneffect uitschakelen. Terwijl de zaallichten doven begint het zitvlak van onze bioscoopstoel voorzichtig te trillen en ineens voelt het alsof iemand heel zachtjes ons achterwerk beroert met een elektrische massagestok – zalig!

Op het moment dat het logo van Warner Brothers verschijnt, en de dreigende muziek van Don Davis voor de eerste keer weerklinkt, springen er aan weerszijden van het scherm ineens twee oogverblindende spots aan die de hele zaal kortstondig doen baden in het licht. Iedereen knippert met de ogen, maar wat is hier de bedoeling van? In de folder van Kinepolis staat te lezen dat de effecten alleen maar worden gebruikt in functie van wat er op het scherm is te zien. Waarom dan die lichtflitsen bij dat logo? Hm!

Toch geven de 4DX-omgevingseffecten nu en dan een echte meerwaarde aan de beelden: wanneer de voortvluchtige Neo op bevel van Morpheus het raam opent in het lege kantoor op het einde van de gang, voelen we plotseling zélf een fris briesje langs onze wangen strijken. Cool! En tijdens de shootouts en de achtervolgingen begint ons stoeltje zó hard te zwaaien en te zwenken, dat we een versteend brokje oorsmeer uit onze rechteroorschelp voelen vallen: een buitengewoon prettige sensatie!

Nu en dan neemt de synchronisatie van de 4DX-technologie met de actie op het scherm absurde proporties aan. Wanneer Neo na de ontmoeting met Trinity opnieuw wakker wordt in zijn flat en twee keer met zijn vuist op zijn biepende wekkerradio klopt, verkoopt ons hoogtechnologische stoeltje ons perfect synchroon met Neo’s vuistslagen ons twee stompen in de onderrug: hilarisch!

Het dient ook gezegd dat de bewegingseffecten soms ronduit storend werken. Het probleem is dat die schuddende stoelen en die lichtflitsen je er keer op keer aan herinneren dat je in een bioscoopzaal zit, en dat terwijl het (volgens ons dan toch) net de bedoeling van een cinema-ervaring is dat je heel even kunt vergéten dat je in de bioscoop zit. Kortom: in plaats van ons ín de film te zuigen, duwden de effecten er ons eerder úit.

Maar de belangrijkste conclusie is dat ‘The Matrix’ die 4DX-effecten totaal niet nodig heeft. De film, die na 20 jaar nog niets aan grootsheid heeft ingeboet, deelt zélf genoeg adrenalineverwekkende stroomstoten uit, die stuk voor stuk krachtig genoeg zijn om u een duizelingwekkende viscerale kijkervaring te bezorgen. De ultieme shootout in het militaire complex bijvoorbeeld is zó denderend in beeld gezet dat je hart begint te pompen, je ribbenkast begint te daveren en je hoofd van puur visueel genot begint te tollen: wie heeft dan nog die draaiende stoeltjes of die flitslampen nodig? En nu: hier met die elektrische massagestok!