Een superheldenfilm die de Gouden Leeuw wint, het klinkt op zijn zachtst gezegd onwaarschijnlijk. En toch zou Joker het wel eens kunnen klaarspelen: de film van Todd Phillips ('The Hangover') maakte een verpletterende indruk op het 76e Filmfestival van Venetië. Het applaus na de persvoorstelling was oorverdovend, en heel wat recensenten dichten hoofdrolspeler Joaquin Phoenix nu al grote Oscarkansen toe.

Dat is behoorlijk verrassend, aangezien 'Joker' op het eerste zicht de zoveelste comic book-adaptatie lijkt. Uit de stal van DC Comics dan nog: het striphuis reed de afgelopen jaren niet bepaald een vlekkeloos parcours met de films die studio Warner Bros over zijn superhelden maakte. In 2013 werd met Superman-vehikel 'Man of Steel' de eerste steen gelegd van het DC Extended Universe (DCEU): een heus filmuniversum, naar het – uiterst winstgevende – voorbeeld van het Marvel Cinematic Universe. Vanaf toen was iedere film verbonden met de volgende. Zo kon Batman bijvoorbeeld even hallo komen zeggen in 'Suicide Squad' (2016), en zouden de belangrijkste DC-superhelden voor het eerst allemaal samenkomen in 'Justice League' (2017).