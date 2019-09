Waarom laat Disney+ België voorlopig links liggen?

Op 12 november lanceert Disney haar streamingdienst, dé concurrent voor Netflix, al kan niet iedereen die dag al kijken. De première is voor de VS, Canada en… Nederland! Waarom krijgen onze noorderburen die VIP-behandeling? En wanneer is het aan ons?

Voorlopig weten nog maar vijf landen dat ze binnenkort van Disney+ kunnen genieten. De VS, Canada en Nederland op 12 november en Australië en Nieuw-Zeeland een week later op 19 november. Da’s alles. De rest, inclusief België, moet dus langer wachten op de ruim 500 films en 7.500 tv-shows die het nieuwe platform zal aanbieden.

Niet iedereen tegelijk

Een lancering in stappen is niet ongewoon. Een platform als Disney+ is een ambitieuze onderneming op veel vlakken: van de technische werking tot de marketing en van de filmrechten tot de lokale vertaling. Een beperkte uitrol is dus niet zo vreemd: eerst de kinderziektes er uit, dan pas wereldwijd lanceren.

Zo deden de andere streamingdiensten het ook: Netflix begon in 2007 met zijn videobibliotheek, maar het duurde nog tot september 2014 voordat ook wij toegang kregen. Idem met Amazon Prime. Dat zag het levenslicht in 2012 in de VS, het VK, Australië, Canada, Duitsland en India. België en Nederland moesten vijf jaar langer wachten. En ook muziekstreamingdienst Spotify lanceerde bijvoorbeeld twee jaar later in België dan in Nederland. Wel wordt, anders dan bij Amazon en Netflix, verwacht dat er geen jaren voorbij zullen gaan vooraleer Disney+ overal beschikbaar is.

Waarom dan wel Nederland?

Nederland is het enige Europese land en niet-Engelstalige land in de lijst. De geruchten dat Nederland een eerdere release krijgt dateren al van april. Nederland zou een aantrekkelijke testcase zijn omdat er in heel het land snel internet beschikbaar is, omdat de gemiddelde kijker behoorlijk ‘tech savy’ is, en omdat de Nederlanders grootgebruikers zijn inzake streamingdiensten met zo’n 3 miljoen Netflixabonnees en 600.000 gebruikers van Videoland (de streamingdienst van de lokale commerciële zender RTL).

België doet het op die vlakken veel minder dan Nederland. Qua internet lopen we bijvoorbeeld duidelijk achter onze noorderburen aan: een meting van CBS/Eurostat uit 2017zette ons land op de twaalfde plaats met een internetpenetratiegraad van 86%. Daarmee scoren we net onder het Europese gemiddelde (87%). Nederland? Die zijn koploper met 98%. Het verschil is nog groter als we kijken naar breedbandinternet (wat geen overbodige luxe is bij het streamen van series): Nederland scoort hier opnieuw 98%, België 84%.

Ook de bereidheid om te betalen voor dit soort nieuwe diensten lijkt lager te liggen. Belgen kijken bij dit nieuwe online producten graag de kat uit de boom, vertelde Tom Evens, professor media-industrieën aan de Ugent, eerder in De Morgen. ‘Het is een steeds terugkerend fenomeen. Of het nu om de groei van Netflix, muziekstreaming of crowdfunding gaat: in België komen dat soort dingen altijd trager van de grond.’

Wat is ondertussen nog geweten over Disney+?

Allereerst dat er vanaf de start genoeg te kijken zal zijn: naast een gigantische catalogus met onder andere alle Disney- en Pixar-films en alles van Marvel, pronkt er ook veel Star Wars in de etalage van Disney+. Met ‘The Mandalorian’ maakten zij een nieuwe reeks binnen dat universum om alle twijfelaars over de streep te trekken.

Anders dan het ‘bingemodel’ van Netflix zal Disney met haar nieuwe series op de oude manier werken: één aflevering per week. Ze zijn daarin geen uitzondering, want ook Amazon Prime, Hulu en HBO Now doen het zo.

Ook is de prijs ondertussen officieel. De eerste maand is gratis. In de VS betaal je daarna 7 dollar per maand, in Nederland 6,99 euro. Voor 69,99 euro krijg je een volledig jaar. Kies je meteen voor een abonnement van twee jaar? Dan krijg je gratis een derde jaar. Dat betekent dus 139,98 euro voor 36 maanden, of 3,89 euro per maand.

Voor dat lage bedraag zal je Disney+ alleen niet kunnen delen met je vrienden en familie, zoals je wel kan met Netflix. Het platform maakt een duidelijke keuze: één gezin per account en maximaal vier verschillende apparaten tegelijk. Hiervoor werken ze samen met het gespecialiseerde bedrijf Charter Communications. Disney overweegt zelfs boetes voor wie toch zijn paswoord deelt.