'The It Experience': op stap in de Antwerpse riolen

Vanaf deze week loopt ‘It: Chapter Two’ in de zalen, het vervolg op de bijzonder succesvolle horrorfilm rond de grimmige clown Pennywise uit 2017. Alles wat u moet weten voor u zich opnieuw naar het dorpje Derry begeeft, kunt u lezen in het interview dat Onze Man had met makers en cast van de film , maar wie helemaal in de juiste stemming naar de bioscoop wil trekken, kan deze week ook deelnemen aan The It Experience in Antwerpen.

The It Experience. Van 11 tot en met 13 september in Antwerpen

Het idee is eenvoudig: in ‘It’ spelen de riolen van Derry een hoofdrol en laten er nu net in Antwerpen ook riolen te zijn die toegankelijk zijn voor het publiek. De Ruien, die tot ver in de 19e eeuw een open stort vormden waar iedereen vrijelijk afval en af en toe een lijk in loosde maar die sinds een 150 jaar volledig overdekt zijn. In totaal is het gangenstelsel 8 kilometer lang, The It Experience neemt de bezoekers – in groepjes van ongeveer vijftien mensen, gekleed in overall en met rubberen laarzen aan – mee in een deel ervan, onder de Grote Markt door. De kans dat u onderweg het pad van een griezelige clown of een kind in gele anorak kruist, is niet onbestaande. Time to float!

